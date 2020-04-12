Онлайн-мероприятия в Хабаровске на неделю

На этой неделе нас ждут поездки на природу и походы в кино. Не удивляйтесь - все это мы будем делать совершенно законно, не вставая, к сожалению, с дивана и не покидая дом.

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ, ЭКСКУРСИИ И ЛЕКТОРИЙ

Театр юного зрителя 19 апреля в 19:00 представит онлайн-зрителям спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Гедда Габлер».

Гедда Габлер, прежде всего, дочь своего отца, генерала Габлера, который был незаурядным человеком. Она бы хотела стать такой, как он, но женская несвобода мешает ей: не только в широком социальном контексте - сфере, куда ее бессознательно тянет, но и в частном, личном. Но жизненное амплуа Гедды - трагическая героиня. Ее ненависть к агрессивно-вещному миру - трагедийных, античных масштабов - в конце концов, заводит ее в тупик.

Режиссер - Татьяна Фролова, все показы будут проходить на странице театра ВКонтакте: https://vk.com/tuz_xa

Также на этой неделе ТЮЗ предлагает посмотреть лекцию руководителя литературно-драматической части Хабаровского краевого театра юного зрителя А.В. Шавгаровой

«Особенности становления и развития театра на Дальнем Востоке».

https://yandex.ru/search/?clid=2346405-0&win=400&from=chromesearch&text=%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&lr=76#/videowiz?fi

Дальневосточная государственная научная библиотека продолжает вести свой библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» и приглашает ребят на художественное чтение 15, 17, 20 и 22 апреля. Маленьким зрителям будут доступны самые разные художественные произведения, например, нанайская сказка «Айога» из книги «Амурские сказки», которую прочтет заслуженный артист Российской Федерации, артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов, или же русская народная сказка «Волк и семеро козлят» в исполнении главного дирижера Хабаровского краевого музыкального театра Руслана Викторовича Антипинского.

Краеведческий видеоблог «Что читать о Хабаровском крае?» ждет своих постоянных зрителей 17 и 21 апреля. Тема нового выпуска: «Коллекция фотодокументов, хранящихся в ДВГНБ». Рассказывает Марина Балашова - заведующая отделом Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения ДВГНБ.

Также продолжаются виртуальные экскурсии «Книжные жемчужины Хабаровского края» (обзор книжных памятников Центра консервации документов и изучения книжных памятников). Новые даты проведения - 15, 17, 20 и 22 апреля.

Facebook:

https://www.facebook.com/Дальневосточная-государственная-научная-библиотека-676624372394742/

Сайт: https://fessl.ru/

Устали читать книги ребенку вторую неделю подряд? Зайдите на библиоканал «Читаем сказки вместе!»Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 15 апреля предлагает ознакомиться с вирутальным экскурсом «Живое слово документа о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а 17 апреля пройтись по экспозициям зала «Природа». На следующий день, 18 апреля, состоится уже традиционное интервью с сотрудником музея, тему интервью можно узнать на сайте музея.

Сайт: www.hkm.ru

Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры предлагает посмотреть запись экскурсии по действующей экспозиции художника Оксаны Пудумес «Счастливые моменты».

You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCwrTYRRmqNlQ_WIxsadZQZA?view_as=subscriber

ВЫБИРАЕМСЯ НА ПРИРОДУ

Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева в честь Дня экологических знаний устраивает показ тематических фильмов 15 апреля с 14:00 до 16:00.

Сайт: https://zoosad27.com/

ФГБУ «Заповедное Приамурье» приглашает жителей Хабаровского края в тур по заповеднику «Комсомольский». Это никак не будет противоречить режиму самоизоляции, потому что путешествие будет виртуальным. Сплавной маршрут проходит по священной для коренных малочисленных народов реке Горин. Виртуальный тур подготовили сотрудники студии PANORAMA -DV. С его помощью жители смогут быть ближе к природе, не выходя из дома.

Сайт: http://panorama-dv.ru/panoramas/reka-gorin/?fbclid=IwAR1TKnGeV6pgU3uWCk6ZTw8lpQq-GaFGYKjRSAy6lFwQxfVB28P7UqGZqio

А ЧТО В КИНО?

Кинотеатр документального кино на этой неделе предлагает посмотреть несколько своих новинок:

1. «Анна Франк: параллельные истории» 12+, продолжительность 1 час 32 минуты.

Хелен Миррен знакомит зрителей с историей Анны, читая заметки из знаменитого дневника этой девочки, мечтавшей стать писательницей, - произведения, которое рассказывает о преступлениях нацизма миллионам людей во всем мире. Декорациями фильма стала комната, где Анна Франк скрывалась в секретном убежище в Амстердаме, - точная реконструкция интерьера переносит нас в 1942 год.

2. Мы объявляем вам весну!16+, продолжительность 1 час 18 минут.

В центре России есть город, судьба которого удивительна. Родина первого русского театра, первого провинциального журнала, первого Народного фронта, первых школьных олимпиад. Несколько раз за его тысячелетнюю историю здесь происходили события, на которые смотрела вся Россия и которые меняли если не судьбу всего государства, то судьбы самих горожан уж точно. Создатели фильма попытались понять, в чем сила этого города, объявляющего Весну всей стране. Его жители, очень разные по своему статусу и по возрасту - от 16 до 90 лет, делятся своими воспоминаниями, переживаниями и надеждами.

3. Женский день 12+, продолжительность 1 час 25 минут.

Равенство мужчин и женщин было официально провозглашено в России в 1917 году. Символом сильной женщины в СССР стала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Но какой ценой советские женщины получили свою независимость и какова была их жизнь в действительности? «Женский день» - это рассказ о жизни женщин, переживших сложное время общественных перемен. Фильм основывается на обширных и обстоятельных исследованиях и редчайшем архивном видеоматериале.

Сайт кинотеатра: https://nonfiction.film/