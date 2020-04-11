Многодетной семье в Биробиджане вместо помощи предложили сдать детей в приют

Накануне корреспонденту "КП"- Хабаровск" позвонила общественная активистка Мария Тюхтий. Она сообщила, что к ней обратилась многодетная мать. Жительница областного центра рассказала, что к ней приехала межведомственная комиссия и предложила забрать детей в специализированное учреждение. Не мешкая, автор этих строк собрал пакет продуктов из личных запасов и вместе с Марией, также приехавшей не с пустыми руками, отправился по указанному адресу - в многоквартирный дом № 5 по улице Чапаева.

Дверь открыла хозяйка квартиры - биробиджанка 1973 года рождения Виктория Александровна. Она является матерью восьмерых детей, четверо из которых (старшие по возрасту) живут уже отдельно. Остальные ребята, младшего возраста, живут вместе с матерью и отцом.

- Все дети - родные, приемных нет. В детский садик мы не ходим, у нас двое школьников, в этом году будет трое. Мы попали в сложную ситуацию. Мой муж - автомаляр, его зарплата зависит от доходов других людей. Когда пришел коронавирус и ввели ограничительные меры, заказов стало меньше. Сейчас многие находятся дома на самоизоляции, поэтому с заработками возникли проблемы, - рассказала Виктория Александровна.

Виктория Александровна - мать восьмерых детей, четверо из гокторых уже совершеннолетниеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

СЮРПРИЗ ОТ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

Ситуация в многодетной семье усугубилась тем, что в Биробиджане закрыли школы, и дети перестали получать питание в общеобразовательных учреждениях. Семейный расход продуктов увеличился, а доходы снизились. В апреле, объявленным нерабочим месяцем, угроза голода для многодетной семьи стала реальной...

- Крик о помощи я отправила на электронный адрес врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, на его аккаунт в "Одноклассниках", но там - тишина, даже не читалось мое обращение. Я написала на аккаунт в Instagram мэра Биробиджана Александра Головатого, - рассказала Виктория Александровна. - Через два дня градоначальник ответил, что придут его помощники. Вчера они пришли. Я так поняла, что две дамы - из мэрии, одна - из соцзащиты и еще одна - из отдела по делам несовершеннолетних. Они мне предложили, по их словам, самый рациональный вариант - отдать детей в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Я была шокирована! Я надеялась, что принесут хоть что-то из продуктов, но не ожидала такого варианта решения проблемы.

По словам многодетной матери, ей также предложили написать заявление на получение материальной помощи. Но женщина скептически отнеслась к поступившему предложению.

- Я раньше обращалась за материальной помощью (на Дзержинского, 13), но там помогают только малоимущим семьям. Мы такого статуса не имеем, поэтому рассчитывать на целевую поддержку по линии соцзащиты нам не приходится, - посетовала многодетная мать.

ТАК ПОМОГАТЬ НЕЛЬЗЯ

Общественная активистка Мария Тюхтий вручила собранные энтузиастами продукты - на первое время хватит. Не исключено, что нуждающейся семье помогут и другие неравнодушные биробиджанцы, пока государство "проявляет заботу".

- Сотрудники мэрии, сотрудники соцзащиты, нельзя так относиться к людям! Женщина от вас ждала помощь в плане продуктов, а вы предложили отобрать у нее детей. Вы же сами - матери, вы должны понимать, каково это - остаться без детей. Тем более, семья непьющая, дети ухоженные. Почему вы не хотите помочь? - возмущалась Мария Тюхтий.

Активистка и журналист "КП" - Хабаровск" передали женщине пакет с продуктамиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Советница мэра Биробиджана Дарья Ващенко не прокомментировала эту ситуацию, но сообщила, что муниципалитетом рассматривается вариант помощи продуктовыми наборами местным школьникам, имеющим льготы по питанию. В настоящее время возможная мера поддержки изучается специалистами - для претворения в жизнь.

Первый заместитель председателя областного комитета социальной защиты Антон Левчук пояснил корреспонденту "КП" - Хабаровск", что временное устройство детей в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних носит рекомендательный характер - родителей к этому не принуждают. Но для каких-то многодетных семей это может оказаться реальным способом борьбы с возникшими трудностями.

- Разумеется, оказываются и другие меры поддержки. Так, например, к многодетной биробиджанке Анастасии Степановой, историю которой осветили СМИ, было организовано несколько выездов с доставкой продуктовых наборов. Также у нее должны были взять заявление на предоставление материальной помощи. Каждая конкретная ситуация изучается специалистами для оказания адресной помощи, - подчеркнул Антон Левчук.

Межведомственную комиссию биробиджанка Виктория Александровна спровадила от греха подальше, убедившись, что реальной помощи она не получит. По ее словам, она рассчитывает на поддержку общественных активистов и других неравнодушных жителей Биробиджана. В отличие от государевых людей, они принесут продукты, а не предложат "избавиться" от детей...