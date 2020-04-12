2020-04-12T06:48:15+03:00
Общество

Набрал высоту самолет, который вывезет жителей Хабаровского края, застрявших в Сеуле

Росавиация и власти Республики Корея договорились о времени прилета и вылета спецрейсов
Ксения ТУРТЫГИНА
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Самолет должен прибыть в Сеул ближе к 15 часам местного времени. Фото: Пыхалова Юлия, архив КПСамолет должен прибыть в Сеул ближе к 15 часам местного времени. Фото: Пыхалова Юлия, архив КП
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Самолет авиакомпании «Аврора», летящий рейсом HZ5450/SHU5450 ХабаровскСеул – Хабаровск, в эти минуты набрал высоту и развернулся по направлению к Южной Корее. Эйрбас заберет жителей Хабаровского края, оказавшихся заложниками ситуации с эпидемией коронавируса в мире.

По предварительным данным в Хабаровск привезут 107 человек, среди них как взрослые, так и дети. Есть даже младенец. Известно, что несколько пассажиров жители других регионов.

Надеемся, что затянувшееся ожидание возвращения на Родину для туристов закончилось. Фото: скриншот flightradar

Надеемся, что затянувшееся ожидание возвращения на Родину для туристов закончилось. Фото: скриншот flightradar

Эпопея с возвращением наших земляков затянулась из-за того, что были закрыты воздушные границы между Россией и Республикой Корея. Дипломатам, чиновникам самого высокого ранга пришлось договариваться о вывозе россиян, остававшихся в чужой стране. В сложной ситуации оказались не только дальневосточники – в аэропортах по всему миру жители других регионов с надеждой читали новости и высматривали на табло информацию о своих рейсах.

- Выполнение рейса Хабаровск – Сеул – Хабаровск планируется осуществлять согласно следующего расписания. Вылет из Хабаровска в 13.00, прилет в Сеул (а/п Инчон) в 14.50. Вылет из Сеула в 16.00, прилет в Хабаровск в 19.45. Везде указано местное время, - сообщается на сайте авиакомпании «Аврора». – В это же время вылетает самолет из Владивостока в Сеул, возвращение планируется в 18:05 по местному времени.

По возвращении всем туристам придется сесть на самоизоляцию, точнее, на двухнедельный карантин. Напомним, что дни проведенные на карантине оплачивает Фонд социального страхования по специальному листку нетрудоспособности, который можно получить онлайн, без личного визита.

Телефон контакт-центра авиакомпании «Аврора» для международных звонков: +7 (4242) 462-288.

ИСТОЧНИК KP.RU

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