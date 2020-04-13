Доброе утро, понедельник!

Коронавирус серьезно изменил условия ведения бизнеса во всем мире. Из-за карантинных мер в пять раз уменьшилась выручка кафе и ресторанов, в три раза упала стоимость посуточной аренды недвижимости и количество заказов такси. Из-за этого терпят убытки не только владельцы предприятий, но и их сотрудники. Как самоизоляция повлияла на рынок труда в Хабаровском крае и на какую помощь со стороны государства могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, рассказал в утреннем эфире заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Инна Малинина.

Инна Малинина, заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Поставщик и потребитель услуг – два неотъемлемых звена одной системы. И вполне логично, что потребитель ощущает на себе проблемы владельцев бизнеса. Но насколько законно повышение цен во время карантина? Об этом поговорили с исполняющим обязанности заместителя министра по вопросам торговли и пищевой промышленности министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Розой Качайкиной.

Роза Качайкина, исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам торговли и пищевой промышленности министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Принцип «в борьбе все средства хороши» сейчас подходит как нельзя кстати. К сожалению, не все понимают, насколько важно соблюдать режим самоизоляции. Но власти не могу пренебрегать здоровьем и жизнью миллионов людей, поэтому во многих регионах уже введено наказание за нарушение социальной изоляции. Какие ограничения действуют для лиц, находящихся на карантине и что будет с нарушившими его, рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка Управления МВД России по Хабаровскому краю Виталий Морозов. Те, кто сознательно подходят к вопросу о безопасности своей и своих близких, уже начинают уставать от скуки. Но сказать такого о родителях детей дошкольного возраста точно нельзя. Кто-то из них начинает понимать и менять свое отношение к воспитателям, а кто-то просматривает очередной сайт с домашними играми для детей. Что делать, когда идеи закончились, а карантин нет, рассказала в эфире председатель регионального отделения Хабаровского края федерации психологов образования России, член общественной палаты Хабаровского края Валентина Кудряшова.

Валентина Кудряшова, председатель регионального отделения Хабаровского края федерации психологов образования России, член общественной палаты Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

В третьем часе по уже сложившейся традиции мы доставили вам #культурунадом. Вам когда-нибудь признавались в любви в прямом эфире? В следующий раз, когда вам зададут подобный вопрос, можете смело называть этот день. Праздник любви и нежности для женской части устроил в утреннем эфире певец, композитор, солист мужского музыкального квартета «Триумф» и продюсер онлайн-школы вокала «Хочешь – пой» Сергей Уваров. Как это было, слушайте в нашем подкасте.

Сергей Уваров, певец, композитор, солист мужского музыкального квартета «Триумф»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 13_04_2020.