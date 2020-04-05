Едим дома: сервисы доставки продуктов в Хабаровске

Доставкой продуктов из магазина практически к холодильнику некоторые хабаровчане пользовались и раньше. Но сейчас, в условиях самоизоляции, этот вид услуги стал пользоваться бОльшей популярностью.

Как оформить заказ, сколько составит время ожидания курьера, как вернуть товар ненадлежащего качества – читайте в нашем обзоре.

ДОСТАВКА И САМОВЫВОЗ

Продуктовый гигант «Самбери» готов за вас пройтись по торговым залам, набрать пакеты и привезти домой. Правда, при этом вы не можете выбрать конкретное время – есть временной отрезок. Учтите, что услуга по доставке платная – 50 рублей за то, что сотрудник магазина соберет вашу покупку и 200 рублей транспортные расходы. Можно сэкономить – самому забрать собранный пакет, но придется ехать в пункт выдачи. Есть ли в этом смысл, решать только вам.

– Первый раз я заказала продукты будучи беременной в период новогоднего ажиотажа, чтобы не терять время и избежать очередей. Поняла, что этот способ удобен для меня, так как порой онлайн-шоппинг дешевле, чем обычный, - считает хабаровчанка Юлия Трескова. – Их плюсов отмечу, что курьер предварительно звонить, чтобы я была готова его принять. Можно расплатиться безналом. Курьер ждет, пока я сверяю список покупок и проверяю качество и вес упаковок. Сразу же могу вернуть товар, который не соответствует заказу или вызывает сомнения - порвана упаковка и так далее. В последнее время, видимо, из-за наплыва клиентов, время ожидания доставки увеличилось. Раньше было 3-4 дня, сейчас неделя.

БЫСТРО, УДОБНО, НО НЕ СЕЙЧАС

Онлайн-магазин «ОруБеру» в Хабаровске уже три года. Все заказы собираются на складе, магазин работает непосредственно с поставщиками пищевой продукции. Среди позиций обозначены продукты и бытовая химия, доставка осуществляется день в день, после предварительного звонка курьера. Доставка бесплатна, если сумма заказа от 1000-3000 рублей - в зависимости от района города ценовой порог выше или ниже.

– В этом магазине продукты я заказываю давно. Мне нравится, что у них постоянно проходят различные акции, есть товары со скидкой, – поделился своим опытом заказа хабаровчанин Вадим Повод.

Однако на момент написания материала представители онлайн-магазина объявили, что он вновь откроется во вторник, 14 апреля - закрывались ребрендинг.

ВИТАМИНЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ

Интернет-магазин «Fruktoshop.ru» занимается доставкой фруктов и овощей более трех лет. Доставка действует только для заказов от тысячи рублей, при этом еще двести вы платите курьеру. Если заказали больше, чем на три тысячи, привезут бесплатно. Учитате, что время доставки и время обработки заказа – разные вещи. Заказы обрабатывают до 16 часов, в воскресенье – до 15 часов. Чем ближе к часу Х, тем выше вероятность, что ваш заказ начнут обрабатывать на следующий день.

– Нравится, что не надо нести тяжеленные сумки, просто сидишь дома и нажимаешь кнопки в компьютере. Очень нравится то, что теперь товары привозят в коробках, а не в пластиковых упаковках, – рассказала жительница Хабаровска Елена Прохорова.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

При заказе онлайн, особенно первое время, будьте готовы к мелким (а иногда и крупным) разочарованиям.

- Я какое-то время пользовалась услугами доставки продуктов. Да, не нужно самой все тащить, но с другой стороны в офлайн-магазине я могу посмотреть срок годности и выбрать самый свежий товар, вижу и чувствую вес расфасованного продукта, - поделилась офлайн-покупательница Оксана Тимофеева. – С граммовкой связаны самые большие разочарования. В первую голову надо сравнивать расфасованные продукты даже не по цене, а по весу пачки. Я ошиблась и заказала довольно дорогой товар, да еще и в гораздо меньшем количестве, чем мне надо было.

Напрягло Оксану и то, что заказ нужно делать за несколько дней, и тратить день на ожидание курьера – кто ж знает, когда именно он приедет. Ни за уборку приняться, ни ванну принять. Кроме того, дважды ей привозили продукты, срок годности которых был близок к дате истечения. Ну и немаловажный факт – дополнительная траты на оплату доставки. Сейчас женщина ходит в небольшой магазин неподалеку от дома. «Меня там уже узнают продавцы, всегда советуют, что посвежее, новинки рекомендуют. А тяжелые сумки… Считаю, что это полноценная замена занятиям в спортзале», резюмирует собеседница