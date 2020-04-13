Пасха в Хабаровском крае в 2020 году: коронавирус изменил вековые традиции

Пасха в Хабаровском крае в 2020 году выпадает на 19 апреля. В этот день верующие традиционно стремились в храмы, чтобы отметить величайший христианский праздник. Однако в этот раз вековые традиции вынуждены немного изменить из-за коронавируса. В связи с угрозой распространения инфекции священнослужители готовы провести богослужения в режиме онлайн-трансляций, а в храмах устанавливают новые правила.

- Для верующих, которые, несмотря ни на что, планируют отметить праздник Пасхи, составили небольшую памятку. Прихожанам рассказали, как безопасно провести время во время праздника. Для начала верующих призывают к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Пожилых людей старше 65 лет и детей до 14 лет особо призываем оставаться дома, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

На Пасху в Хабаровском крае организуют трансляции богослужений в интернете и на телевидении. Кроме того, в кафедральном соборе проведут аудиотрансляцию богослужения на прихрамовой территории.

Находясь в храмах, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям - минимум полтора метра. Не забудьте одеть маску, а тех, кто хочет участвовать в таинстве покаяния (исповеди), просят приготовить список грехов, в которых хочется покаяться, на бумаге и передать священнику. Последний также оденет маску, равно как и исповедующийся человек.

После богослужения причащение присутствующих проведут в соответствии с инструкцией, утвержденной Священным Синодом. В Великую субботу куличи и пасхальную снедь благословят с соблюдением безопасной дистанции, при этом не допустят скопления людей. В Крестный ход на Пасху отправятся в установленном порядке, однако участвовать в нем будут только представители духовенства и певчие без мирян. При этом шествующие будут соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в полтора метра.

Верующих людей настоятельно просят избегать объятий, приветствовать других людей сердечным поклоном и пасхальным приветствием «Христос Воскресе!».