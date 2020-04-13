С биробиджанки сняли подозрения в распространении коронавируса

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В марте в Еврейской автономии ужесточили меры противодействия распространению коронавируса: в регионе был введен ряд ограничений, жителей с подозрительными симптомами обследовали специалисты. В числе прочих в областную инфекционную больницу доставили Татьяну, проживавшую в одном из многоквартирных домов по улице Калинина. Соседей по подъезду (возможных контактеров) попросили не покидать свои квартиры.

Известие об этом взбудоражило общественность. Масла в огонь подлили злоумышленники, разославшие по мессенджерам фотографию якобы заблокированного подъезда в доме на Калинина. Это оказалось очередным фейком, не имеющим никакого отношения к Биробиджану.

Накануне жильцов этого подъезда выпустили из домашнего режима - проведенный тест не выявил коронавирус в организме девушки. О своих впечатлениях биробиджанка Татьяна рассказала в социальных сетях.

ИЗ СТОЛИЦЫ В БОЛЬНИЦУ

- Девятнадцатого марта я приехала в Биробиджан из Москвы, где учусь. По приезду встретилась с друзьями, мы много гуляли по городу, не по магазинам. С 23 марта я была на самоизоляции, так как узнала, что моя знакомая в Москве болеет коронавирусной инфекцией. Сдать тест по собственной воле я не могла, так как он сдается на основании симптомов (которых у меня не было), либо по направлению врача. Мое учебное заведение проинформировало область о том, что я была в контакте. Первого апреля я сдала анализ, второго уже была госпитализирована в инфекционную больницу, 3 апреля у тех, кто был со мной в контакте, взяли анализ, который у всех отрицательный, - рассказала Татьяна.

Ей непонятно, почему мероприятия по изоляции жителей начались лишь 4 апреля вечером. Двое суток до этого соседи по подъезду свободно выходили из своих квартир и возвращались обратно. Если бы угроза была реальной, ограничительные меры нужно было вводить раньше...

- Мне также непонятно, зачем информация и фотография моего подъезда была размещена в официальном паблике правительства. Десятого апреля меня выписали. Мой пост - о человеческом отношении к ситуации, о людях, которые могут обидеть, совершенно не зная человека, совершенно не зная ситуации, совершенно не понимая того, что происходит на самом деле, - пояснила Татьяна.

Жительницу Биробиджана шокировали многие комментарии, которые пользователи социальных сетей оставили в связи с «ужасами на Калинина». В телефонной беседе Татьяна сообщила корреспонденту «КП» - Хабаровск», что находится дома, на улицу пока не выходит, но о подробностях своего нынешнего состояния рассказывать не стала. Как выяснилось, девушке запретила общаться с журналистами ее мама.

Под реабилитирующим постом появилось немало комментариев. Жители города советуют Татьяне не обращать внимания на недоброжелателей, пишут слова поддержки. Ведь такая история в наше время может случиться с каждым, но сострадание, здравый смысл и презумпцию невиновности пока еще никто не запретил...