Хабаровский край получит «Единую субсидию»

Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию в регионах Дальнего Востока и на то, что сегодня большинство руководителей регионов нацелены в основном на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, одной из главных тем совещания с полномочным представителем президента Юрием Трутневым стало развитие экономики и улучшение жизни людей. Обсуждалось это на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, которое проходило, как принято сейчас, в режиме видеоконференции.

- За прошедшие два года построено триста объектов, более двухсот - реконструировано. Эта работа идет и будет продолжаться на постоянной основе, - подчеркнул Юрий Трутнев. - И сегодня, в дополнение к 95,6 миллиарда, мы выделили еще три миллиарда рублей для объектов системы образования. Еще больше средств пойдет на строительство и ремонт детских садов и школ. Также сделали упор и на медицину. Регионы получат дополнительные деньги на модернизацию и покупку нового оборудования в лечебных учреждениях, ремонт больниц.

Федеральные деньги получат пять регионов Дальнего Востока: это Амурская область, ЕАО, Магадан, Забайкалье и Хабаровский край. В частности, в наш регион в рамках «единой субсидии» будет направлено более 548 миллионов рублей, которые пойдут на социальные объекты Ванинского и Советско-Гаванского районов.

- Сегодня в морском порту Ванино реализуется крупный инвестиционный проект - строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля, - рассказали в правительстве Хабаровского края. - На предприятии будут работать 550 человек. Поэтому сейчас принято решение, что за счет федеральных средств в поселке Ванино реконструируют спортивный стадион, а на базе школы № 4 создадут детский технопарк: закупят необходимое оборудование. В поселке Токи построят социально-культурный центр. В двух колледжах - «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум» и «Ванинский межотраслевой колледж» - обновят материально-техническую базу.

Помимо этого на федеральные средства в поселках Токи и Ванино будет отремонтирована система водоснабжения, в районную больницу приобретут новые флюорограф и компьютерный томограф. Часть денег выделят уже в этом году, сообщают в ведомстве полпреда, остаток в следующем. Как отмечают в региональном правительстве, работа с Минвостокразвития будет продолжена.