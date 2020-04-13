2020-04-13T11:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

У нас слишком благостное настроение! Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник призвал горожан не расслабляться

По мнению градоначальника, в Городе юности слишком рано отказываются от самоизоляции
Борис КОКУРИН
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У нас слишком благостное настроение! Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник призвал горожан не расслаблятьсяУ нас слишком благостное настроение! Глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник призвал горожан не расслаблятьсяФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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По данным оперативного штаба Комсомольска-на-Амуре, начиная с 1 марта по 13 апреля в город вернулись 729 жителей, побывавших в странах с неблагополучной эпидемической обстановкой. По данным санитарного врача, у большинства «туристов» срок карантина уже закончился, однако 31 человек все еще находится на самоизоляции в своих квартирах, а двое пациентов в инфекционном госпитале под наблюдением специалистов.

Для того чтобы у самоизолянтов не было искушения погулять по улицам, их ежедневно проверяют полицейские. Люди об этом предупреждены, тем не менее служителями закона уже выявлено несколько нарушителей режима, с которыми сейчас разбираются в соответствующих органах.

На сегодня зараженных коронавирусной инфекцией в Городе юности не выявлено, а заболеваемость другими инфекциями на 50% ниже порогового уровня. Но, по мнению градоначальника, расслабляться еще рано.

- Среди комсомольчан сейчас царит слишком благостное настроение - это неправильно, - подчеркнул Александр Жорник, глава Комсомольска-на-Амуре. - Нет оснований расслабляться. Горожане должны соблюдать все меры профилактики, предписанные городскими и краевыми властями.

Кстати, всю прошлую неделю полицейские не только следили за людьми на самоизоляции, но и проводили рейды по учреждениям торговли и бытового обслуживания. Результат - 22 составленных протокола, из них 19 на физических лиц, 3 - на юридических.

- По информации представителей УМВД, на наступившей неделе по составленным протоколам будут проведены судебные заседания. Составленные протоколы предполагают штрафы от 15 до 200 тысяч рублей. Также в течение недели полицией составлено 8 протоколов по фактам нахождения детей на улице без присмотра родителей, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы Комсомольска-на-Амуре.

Тем, кто находится дома и не может выходить на улицу, помогают волонтеры. Сейчас в Комсомольске 158 добровольцев занимаются доставкой продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов горожанам старше 65 лет и инвалидам. Начиная с понедельника волонтеры начали развозить продуктовые наборы школьникам из многодетных и малообеспеченных семей. В городе открыто 56 дежурных групп в детских садах, которые посещают 617 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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