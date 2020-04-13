Около ста вопросов в день задают хабаровчане операторам краевой горячей линии по коронавирусу

Дежурно-диспетчерская служба правительства Хабаровского края расположена неподалеку от парка Северный. Для того чтобы войти, необходимо пройти специальную процедуру: всем измеряют температуру, выдают специальные дезинфицирующие салфетки и медицинские маски.

ТЕЛЕФОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЯЧИЙ

Колл-центр - это небольшой кабинет, в котором за звукоизолирующими перегородками работают четыре человека, перед каждым телефон, компьютер, сводки от минздрава и различные распечатки с указами президента и распоряжениями губернатора. Оператор должен полностью владеть ситуацией и за минимальное время найти ответ на заданный вопрос.

Около ста вопросов в день задают хабаровчане операторам краевой горячей линии по коронавирусуФото: Борис КОКУРИН

Операторы работают посменно, меняясь в течение дня, с восьми утра до 23 часов вечера. Ночью линия закрыта - анализ показал, что после 24 часов почти никто не звонит. Только те, кому требуется скорая помощь, но такие обращения отрабатываются уже непосредственно медиками.

Ситуационный центр был создан по распоряжению оперативного штаба на базе краевой единой диспетчерской службы «112». Работают здесь не просто операторы, а чиновники, привлеченные практически со всех министерств и ведомств Хабаровского края. В день на горячий номер поступает около сотни звонков, иногда случаются всплески, обычно после обращений президента или новых распоряжений губернатора. Вопросы самые разные, от наболевшего: «Когда же кончится эта самоизоляция?» до актуального: «Кто и где сегодня заразился?».

Около ста вопросов в день задают хабаровчане операторам краевой горячей линии по коронавирусуФото: Борис КОКУРИН

- Пока четырех человек вполне достаточно, - рассказывает Алексей Сапа, координатор работы ситуационного центра - колл-центра. - Но если возникнет необходимость, мы можем увеличить количество операторов до шести. Мы постоянно мониторим количество поступающих звонков, характер обращений. Основные вопросы связаны с самоизоляцией, с социальным обеспечением и с прохождением карантина, или, например, кому-то пенсию вовремя не доставили. В этот период мы стараемся не оставлять без внимания любые вопросы людей, которые к нам обращаются.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Среди звонящих есть и такие, кто лично следит за соблюдением противоэпидемических мер, например, соседи сообщают о тех, кто нарушает режим самоизоляции.

- В основном звонит старшее поколение, - рассказывает Виталий Верещагин, оператор колл-центра. - Докладывают о массовом скоплении людей на улице, в парках и других общественных местах и о прочих нарушениях. Мы эту информацию перенаправляем в полицию, поскольку у нас за несоблюдение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

Около ста вопросов в день задают хабаровчане операторам краевой горячей линии по коронавирусуФото: Борис КОКУРИН

После того, как звонок зафиксирует оператор, все обращения отрабатываются, поступая в соответствующие ведомства, и затем отслеживаются вплоть до устранения проблемы. Бывает, что люди перезванивают и благодарят за разрешенную ситуацию. Всего за время работы горячей линии на нее позвонили больше тысячи человек. Самые активные - хабаровчане, на втором месте Комсомольск-на-Амуре, на третьем - Амурск. Но в зависимости от ситуации лидеры меняются - в выходные, например, по понятным причинам, был шквал обращений из села Богородского.

Горячая линия по коронавирусу будет действовать до конца пандемии.