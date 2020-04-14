2020-04-14T05:18:54+03:00
Политика

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал: «Просьб нет. Готовы к исполнению поставленных задач»

Глава региона отчитался перед президентом о работе оборонного комплекса
Евгения МОЛОТОВА
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Глава региона отчитался перед президентом о работе оборонного комплекса ФОТО: пресс-служба правительства Хабаровского краяГлава региона отчитался перед президентом о работе оборонного комплекса ФОТО: пресс-служба правительства Хабаровского края
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Заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами провел накануне президент Владимир Путин. Поскольку на территории Российской Федерации введен комплекс мер по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, заседание прошло в режиме видеоконференции.

ОБОРОНКА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

В числе прочих глав регионов (единственный из руководителей ДВ-территорий) о работе оборонной промышленности в условиях кризиса рассказал и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 4 апреля нами определены критерии для организаций, которые могут осуществлять производственную деятельность в условиях объявленных нерабочих дней, - доложил он президенту. - В Хабаровском крае имеется девять предприятий оборонного комплекса. В работу введено более 27 процентов сотрудников, по некоторым предприятиям цифра доходит до 80 процентов. Всего в Хабаровском крае определено 104 системообразующих предприятия. Все они работают.

Как рассказал глава региона, численность сотрудников, занятых на предприятиях, обусловлена процентом обеспечения их средствами индивидуальной защиты, а их не хватает. Сейчас в Хабаровском крае организовали производство защитных масок на базе учреждений УФСИН, в некоторых ателье. Самостоятельно обеспечивают себя масками Амурский судостроительный завод и КнААПО имени Гагарина.

- Мы уже производим 9,8 тысячи масок, - подчеркнул Сергей Фургал. - Задолженности по заработной плате у предприятий оборонно-промышленного комплекса не имеется. Авансирование и выплата заработной платы ведутся в соответствии с трудовым законодательством.

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО РЕШАЕМЫЕ

Коснулся глава региона и проблем, куда же без них. Он подчеркнул, что возможны некоторые сдвижки сроков исполнения госконтрактов. Но связаны они с отсрочками по поставкам дизелей для строящихся судов. Вообще, как отметил Сергей Фургал, недофинансирование судостроительных предприятий - проблема застарелая. Глава региона отметил, что сейчас Хабаровский край ждет финансирование. Ранее такое решение было принято президентом РФ.

- В целом ситуация в Хабаровском крае находится под контролем, мы четко определили и локализовали все первичные источники распространения инфекции. Ведем полную работу по выявлению контактов, провели полный анализ всех заразившихся коронавирусом, пропустили через СКТ и выявили закономерность, что независимо от формы протекания болезни все подвержены пневмонии в той или иной степени. Клинически это не проявляется, но на СКТ это видно, - доложил губернатор о борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, Хабаровский край вошел в ТОП-10 регионов страны, которые наиболее успешно противостоят коронавирусной инфекции. Формирование рейтинга проводилось на основе анализа принимаемых региональными властями нормативно-правовых актов и открытых данных, размещенных на официальных ресурсах и в средствах массовой информации. Для анализа эксперты выделили более двадцати параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.

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