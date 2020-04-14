2020-04-14T05:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе

По словам специалистов, если удастся не допустить всплеска заболеваемости, то можно говорить, что в регионе вышли на «плато» [фото]
Борис КОКУРИН
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«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусеФото: Борис КОКУРИН
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«Плато» - специальный термин у инфекционистов, означающий, что рост заболеваемости в регионе пройден и достигнут пик, который будет какое-то время сохраняться, а потом количество заболевших пойдет на спад. Такая схема характерна для всех вирусных заболеваний, в том числе и для новой коронавирусной инфекции. По данным медиков, именно к такому «плато» приближается сейчас Хабаровский край. Главное сейчас - не допустить резкого всплеска заболеваемости.

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе Фото: Борис КОКУРИН

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусеФото: Борис КОКУРИН

- В Хабаровском крае суммарно выявлено 54 случая заболевания COVID-19, из них 7 пациентов выздоровели, 2 пациента с тяжелыми хроническими заболеваниями скончались, - сообщают в минздраве Хабаровского края.

Однако, как предупреждают специалисты, ситуация может измениться в сторону ухудшения в любой момент. Дело осложняется тем, что даже самые добросовестные жители региона, отсидев две недели дома, устали от самоизоляции и вышли на улицы. Кому-то надо работать, кому-то просто хочется прогуляться. Индекс самоизоляции для Хабаровска, например, на утро 14 апреля составляет 2,7 - что означает, что на улице достаточно много людей. Неделю назад он был 4,5 - большинство сидело дома.

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе Фото: Борис КОКУРИН

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусеФото: Борис КОКУРИН

- Сейчас самое важное, чтобы соблюдался режим самоизоляции. На выходных люди поехали в парки, на природу жарить шашлыки. Это недопустимо, ведь ситуация только усугубляется, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Сейчас наступает самый критический момент, нужно иммобилизироваться и переждать буквально неделю. Люди рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Всем службам поручаю максимально объяснять это нашим жителям, принимать все возможные меры для выполнения санитарного режима.

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе Фото: Борис КОКУРИН

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусеФото: Борис КОКУРИН

Строже будут следить за выполнением карантинных мероприятий на предприятиях, в том числе и на тех, которым распоряжением главы региона разрешено было «выйти из спячки».

- Мы открыли некоторые магазины, парикмахерские и другие заведения. Но мы должны проследить за правильностью их работы в этот сложный период. Сразу хочу сказать, что те организации, которые нарушают санитарные правила, будем штрафовать, а в отдельных случаях - закрывать, - подчеркнул Сергей Фургал.

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе Фото: Борис КОКУРИН

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусеФото: Борис КОКУРИН

Следить будут за тем, чтобы на каждом предприятии соблюдали масочный режим, были доступны средства индивидуальной защиты, была нанесена разметка и проводилась регулярная санитарная обработка, если хоть одно условие не будет выполнено - компанию могут закрыть. Проверять условия будет специальная комиссия, в которою войдут сотрудники Роспотребнадзора, полиции и чиновники.

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусе Фото: Борис КОКУРИН

«Сейчас наступает самый критический момент»: Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края о коронавирусеФото: Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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