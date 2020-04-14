В Хабаровском крае детей в возрасте от трех до семи лет поддержат рублем

Дополнительные меры социальной поддержки приняты депутатами Законодательной думы Хабаровского края в рамках исполнения президентского указа от 20 марта 2020 года. Этим документом Владимир Путин установил ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет за счет федеральной казны, оставив, впрочем, условия реализации данной меры на откуп регионам.

Краевые парламентарии внесли ряд изменений в закон Хабаровского края «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края». На территории установили дополнительный вид социальной поддержки на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Условия и порядок назначения ежемесячных выплат семьям закреплены в законопроекте, который краевые парламентарии приняли на внеочередном заседании 11 апреля 2020 года.

Итак, сумма ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в Хабаровском крае в 2020 году рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума на детей, установленной на II квартал года, предшествующего году обращения, - в размере 50 процентов от этого показателя. В 2020 году она составит 7 590 рублей 50 копеек.

Претендовать на ее получение могут семьи, проживающие на территории Хабаровского края и имеющие на каждого члена семьи доход ниже величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной на II квартал года, предшествующего году обращения. В 2019 году эта сумма в регионе составляла 14 369 рублей.

Одно из обязательных условий для получения пособия - родитель не лишен родительских прав либо не ограничен в родительских правах в отношении ребенка, на которого назначается ежемесячная выплата. В случае, когда в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, выплаты назначаются на всех детей соответствующего возраста. Выплаты должны начаться не позднее июня и будут назначаться ежегодно сроком на 12 месяцев. Всего на реализацию закона потребуется 1,9 миллиарда рублей, в том числе 1,6 миллиарда рублей на условиях софинансирования из федерального бюджета, при этом 331 миллион рублей направят из краевой казны.

По словам министра социальной защиты Светланы Петуховой, на получение дополнительных мер в крае могут претендовать более 13 тысяч семей, в которых воспитывается более 20 тысяч детей.

Для назначения выплаты одному из родителей необходимо подать заявление. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции, рекомендуется подавать заявления в электронном виде через личный кабинет на портале «Госуслуги». Остальные данные будут получены через системы межведомственного взаимодействия.

На заседании думы отметили, что принятие законопроекта позволит повысить уровень дохода семей с детьми и снизить уровень бедности в крае. Ежемесячные выплаты будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.