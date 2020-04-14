Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости к обеду 14 апреля 2020 года: заболевших приходится госпитализировать принудительно

Последние новости по коронавирус к обеду 14 апреля: по данным краевого Роспотребнадзора в Хабаровском крае зарегистрировано 54 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Заболевшие проживают в пяти муниципальных районах. Больше всего заразившихся COVID-19 в Хабаровске – 32 случая, так же неблагополучная ситуация складывается в Ульчском районе, где было подтверждено 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На третьем месте по числу заболевших – Советско-гаванский район там выявлено 7 человек с коронавирусом. Единичные случаи заражения зарегистрированы в Хабаровском и Бикинском районах. По оценке санитарных врачей главным образом в регион опасная инфекция попала из-за границы из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией, ее занесли туристы которые из Хабаровска разнесли ее по городам и весям края.

Если раньше в основном обследовали тех, кто был за границей, или вступал в контакт с приехавшими туристами, то сейчас для того, чтобы выявить зараженных COVID-19 в регионе проводится тотальное обследование всех заболевших внебольничной пневмонией. Это по словам специалистов приносит свои плоды – более 40% всех выявленных носителей вируса были обнаружены при применении этой методики.

Главное, что тревожит сейчас санитарных врачей – безалаберное поведение людей. Которые не только не желают соблюдать самоизоляцию, но и избегают обследований на коронавирусную инфекцию и даже не желают ложиться в больницу.

- Почему мы получаем распространение? Да потому что люди ведут себя безответственно. Сегодня некоторые отказываются от госпитализации даже если проявляются признаки заболевания, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю. - У нас сегодня принято уже не одно судебное решение для принудительной госпитализации заболевших. Вынесено 3 тысячи постановлений по обследованию людей, почему-то их приходится уговаривать пройти обследование.

Так же руководитель краевого Роспотребнадзора предупреждает – сегодня законодательно закреплена ответственность каждого гражданина за соблюдение требований санитарного законодательства. Штрафы чувствительные от минимальных 15 тысяч – до 40 тысяч рублей на каждого.

- Если зафиксирован случай распространения заболевания и при этом заболел другой человек, то это уже вплоть до уголовной ответственности, - отмечает Татьяна Зайцева. – Сегодня есть уже факты, когда мы уже будем возбуждать дела именно об уголовной ответственности.

Как отмечают специалисты ситуацию сочно необходимо брать под контроль. Люди все чаще выходят на улицы, причем делают это без средств защиты собираются большими группами, особенно на набережной и в парках – что недопустимо.

Кроме того, сейчас ведется эпидрасследование массового заражения медицинских работников в Ульчском районе. Уже выявлено что не все врачи и медсестры соблюдали обязательные требования к работе в инфекционном госпитале. Некоторые пренебрегали средствами индивидуальной защиты, не всегда дезинфицировали помещения. Виновные будут наказаны.