Пасху в ЕАО отпразднуют в новом формате

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, коснулись и верующих. В марте в Биробиджане закрылись на карантин обе синагоги, вскоре дошел черед и до православных храмов, где стало меньше прихожан, по сравнению с обычными временами. О том, как в этом году будут отмечать Пасху и другие христианские праздники, рассказал архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

Кстати, организаторы тематического брифинга, состоявшегося сегодня в правительстве ЕАО, рекомендовали участникам мероприятия надеть защитные маски и перчатки - большинство так и сделало. Без средств индивидуальной защиты оказались спикеры - глава Биробиджанской епархии и главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов. Это вносило некоторый диссонанс в происходящее...

ПРАЗДНИКИ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ

- В этом году Пасха выпадает на 19 апреля - в период, когда наблюдается всплеск заболеваний в связи с распространением новой инфекции. Это внесло свои коррективы в формат богослужений. Храмы у нас не закрываются, службы продолжаются, молитва идет, но она совершается силами священников, - рассказал архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. - Даже в большие праздники (Благовещение и Вербное воскресенье) было видно, что подавляющее большинство наших прихожан очень внимательно отнеслось к мерам безопасности. Важно не допустить распространения инфекции и защитить людей, поскольку мы знаем, что медицинская сфера представляет не самую радужную картину - ограничено количество врачей и количество койко-мест, что может привести к самым печальным последствиям.

Владыка посоветовал всем, кто намеревался посетить храм, воздержаться от этого. Невозможно определить, кто из людей может являться носителем инфекции, и только лишь самоограничение позволяет не подставить себя под заболевание.

- У многих возникает вопрос - в связи с изменением формата не будет ли какого-то ущерба в праздновании Пасхи, в поминании усопших в родительский день? Напомню, что Пасха празднуется в течение 40 дней, и в последний день этого периода празднуется отдание Пасхи. В этот день, по уставу, совершается служба, по чину равная пасхальной. В этом году это будет 27 мая. Надеемся, что к этой дате опасность уже минует. В день отдания Пасхи мы планируем совершить торжественную службу - чтобы те, кто находился на самоизоляции, приобщились к празднику, - подчеркнул глава Биробиджанской епархии.

НА ДИСТАНЦИИ БЕЗОПАСНЕЙ

Он также призвал земляков не посещать кладбище в родительский день, который в этом году выпал на 28 апреля. К этому времени пик заболевания может не пройти. Помянуть усопших родственников (в том числе самоубийц) можно будет в Троицкую (родительскую) субботу, которая будет отмечаться 6 июня. К этому периоду ситуация может улучшиться, и самоизоляция может уже не понадобиться. По словам владыки, домашний формат празднования Пасхи не должен уменьшать радости: запланирована трансляция пасхального богослужения из Благовещенского кафедрального собора - на Youtube, в социальных сетях, на сайте Биробиджанской епархии.

Главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов поддержал советы архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема по временной самоизоляции граждан. Всем нужно проявлять бдительность, так как опасная инфекция распространяется в ЕАО, число заболевших растет.

- Под медицинским наблюдением в ЕАО находятся 245 человек. В областной инфекционной больнице - 11 человек, из них 9 человек - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 4 человека - с подозрениями на коронавирус. Вирулентность штамма очень высокая, контактов очень много. В Октябрьском районе - более 150 контактных. На территории области обследовали практически тысячу человек, ежедневно в лабораторию Роспотребнадзора по ЕАО поступает 50-90 проб, - рассказал Павел Копылов.