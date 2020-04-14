2020-04-14T12:30:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Глазами врача: видеорепортаж из инфекционного госпиталя в Хабаровске

О правилах и порядках в медучреждении сняли небольшой ролик [видео]
Александр ШТААЛЬ
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Глазами врача: видеорепортаж из инфекционного госпиталя в Хабаровске ФОТО: Минздрав Хабаровского краяГлазами врача: видеорепортаж из инфекционного госпиталя в Хабаровске ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Коронавирус коварно подобрался к Хабаровскому краю, однако к его приходу в регионе успели подготовиться. Одна из принятых мер - это перепрофилирование горбольницы №10 в инфекционный госпиталь. Теперь к тому, что происходит в этом учреждении, приковано внимание местного населения. Большинство людей, судя по комментариям в соцсети, сопереживает пациентам и искренне желает им выздоровления. Напомним, на сегодняшний день известно о 54 случаях заражения.

В инфекционном госпитале идет повседневная борьба за человеческие жизни и здоровье. За прошедшие три недели врачам пришлось хорошо потрудиться: сначала планировали, потом прорабатывали вопросы, а после началась работа с пациентами.

- Организовали кадровую работу, а именно обучили врачей последним методическим рекомендациям Минздрава России. Сотрудников старшего возраста отправили в отпуск, опрашивали работников и выясняли, кто не хочет работать с инфекцией, решали вопросы кадрового дефицита. Были и хозяйственные моменты. Занимались закупкой средств индивидуальной защиты, заключали договоры на пошив костюмов, бахил и масок, приобретали одноразовую посуду для питания пациентов, - рассказали в горбольнице №10.

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Глазами врача: видеорепортаж из инфекционного госпиталя в Хабаровске
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Кроме того, в новоявленном инфекционном госпитале организовали очистку сточных вод, подключили койки к централизованной подаче кислорода. Одни двери открывали, другие закрывали и опечатывали, вешали таблички. Такой работы было очень много. В итоге получилось обустроить полноценный госпиталь емкостью 335 коек. Здесь лечат пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. Кроме того, на излечении в больнице находятся пациенты с пневмониями и ОРВИ не связанной с коронавирусом этиологии. Больных с разными диагнозами размещают в разных зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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