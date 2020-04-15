2020-04-15T05:55:38+03:00
Общество

Лимонад и маски для хабаровских волонтеров предоставит компания «Балтика»

Компания поддержит добровольцев, доставляющих продукты пожилым одиноким хабаровчанам
Евгения МОЛОТОВА
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«Балтика» поможет закупить санитарные и дезинфицирующие средства для добровольцев ФОТО: предоставлено компанией «Балтика»«Балтика» поможет закупить санитарные и дезинфицирующие средства для добровольцев ФОТО: предоставлено компанией «Балтика»
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Две тысячи бутылок лимонада, маски и перчатки - такой подарок сделает компания волонтерам «Российского Красного Креста» в рамках социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе».

«Балтика» поможет закупить санитарные и дезинфицирующие средства для добровольцев, которые помогают пожилым хабаровчанам пережить вынужденную изоляцию в комфортных условиях. А лимонад поддержит силы волонтеров, ведь им предстоит доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости тысячам человек ежедневно.

Две тысячи бутылок лимонада, маски и перчатки – такой подарок сделает компания волонтерам «Российского Красного Креста» ФОТО: предоставлено компанией «Балтика»

Две тысячи бутылок лимонада, маски и перчатки – такой подарок сделает компания волонтерам «Российского Красного Креста» ФОТО: предоставлено компанией «Балтика»

- Поддержка, оказанная компанией «Балтика» в этот сложный период, очень своевременна, добровольцы сейчас трудятся на передовой, доставляя продукты питания самой уязвимой категории наших граждан, пожилым людям. Заботясь о пожилых гражданах, мы не должны забывать о безопасности добровольцев, наша обязанность обеспечить их средствами защиты, питанием и напитками. «Балтика», как всегда, одна из первых протянула руку помощи, - поблагодарила компанию Виктория Макарчук, председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Оказанная компанией «Балтика» помощь позволит дополнительно приобрести для волонтеров 4200 штук защитных масок, 4200 пар одноразовых перчаток, а также 200 емкостей с дезинфицирующим средством, что закроет потребность для организации их работы на месяц.

В Хабаровске при содействии краевого министерства социальной защиты населения и Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» развернут оперативный штаб помощи пожилым и маломобильным жителям. Граждане могут круглосуточно позвонить по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения Хабаровского края 8-800-100-42-02 и обратиться за помощью в покупке продуктов и рецептурных лекарств. Ежедневно в штаб поступает более сотни обращений, и в связи с продлением режима самоизоляции в крае их число увеличивается.

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