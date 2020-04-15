2020-04-15T05:53:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В селе Богородское Хабаровского края ужесточили санитарный контроль: населенный пункт на время отрежут от отгружающего мира

Ситуацию в Богородском специалисты характеризуют как чрезвычайную
Борис КОКУРИН
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В селе Богородское Хабаровского края ужесточили санитарный контроль: населенный пункт на время «отрежут» от отгружающего мира. Фото администрации села БогородскоеВ селе Богородское Хабаровского края ужесточили санитарный контроль: населенный пункт на время «отрежут» от отгружающего мира. Фото администрации села Богородское
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По последним данным, в селе Богородское - административном центре Ульчского района, где проживает около трех тысяч человек - диагноз COVID-19 подтвержден уже у 18 жителей. Как отмечают специалисты, среди заболевших есть местные медработники. Врачи получили вирус, наблюдая за одним из местных жителей. Поскольку инфицирование тогда еще не было подтверждено, к мерам санитарной безопасности сотрудники больницы относились спустя рукава. Также в селе еще 12 человек в карантине ожидают подтверждения диагноза.

По мнению санитарных врачей, ситуация в селе чрезвычайная, недавно там был введен особый режим карантина - в населенном пункте ограничен въезд и выезд без особой необходимости, закрыты парикмахерские, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания населения. Однако, как считают в правительстве региона, этого мало.

- Ситуация в Богородском требует более кардинальных решений. Необходимо провести дезинфекцию отдельных мест, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Что касается въезда-выезда, то нужно установить жесткий контроль за всеми передвижениями, чтобы инфекция не вышла за пределы населенного пункта. В этой связи лучше приостановить работу магазинов, а продукты доставлять автолавкой по домам и дворам. Так мы избежим контактов людей в торговых точках. Сейчас важно на какой-то период полностью перекрыть источники возможного инфицирования.

По данным краевого минздрава, за прошедшие сутки количество подтвержденных диагнозов COVID-19 не изменилось. В регионе по-прежнему под наблюдением врачей остаются 45 пациентов с подтвержденным диагнозом - коронавирусная инфекция. Из них трое в тяжелом состоянии, одному из троих проводят искусственную вентиляцию легких. С подозрением на заражение инфекцией еще 40 пациентов. В изоляторах края 11 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 858 человек, прибывших из зарубежных поездок, из них около ста в обсерваторе.

Власти края обеспокоены тем, что люди, устав сидеть дома, все больше и больше выходят на улицы. Кто-то идет на работу, кто-то по своим делам, недооценивая угрозу заражения смертельной инфекцией. Как считает руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, сейчас идут две самые сложные недели - именно в это время станет ясно, удастся погасить угрозу или в крае начнется резкий всплеск заболеваемости. Медики отмечают, что вирус COVID-19 очень контактный и вызывает тяжелую форму пневмонии, которая даже после выздоровления пациента оставляет в организме очень тяжелые последствия.

С сегодняшнего дня полиция получила распоряжение ограничивать передвижения людей, находящихся на улице без определенных целей. Дополнительные наряды будут патрулировать парки, набережную и площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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