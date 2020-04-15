2020-04-15T05:40:12+03:00
Это - Хабаровск!

День страсти

Прямой эфир 15 апреля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН
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День страстиДень страстиФото: Сергей ПЯТКОВ
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В стране бушует пандемия, скачет доллар, горят леса, но несмотря на все трудности, у нас остается нечто общее – и это культура. Точнее #культуранадом.

Этим утром в студии радио «Комсомольская правда – Хабаровск» была любовь, страсть, семейные драмы и все это в исполнении аккордеона солиста и заместителя генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонии Александра Веретенникова. «Мелодию танго можно сочинить одним пальцем, но обязательно с душой». Самое искреннее исполнение «музыки силы и нервов» слушайте в нашем подкасте.

Александр Веретенников, солист и заместитель генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Веретенников, солист и заместитель генерального директора по творческому развитию Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 15_04_2020.

Культура на дом от 15_04_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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