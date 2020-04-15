Лимоны втридорога: в Хабаровске под контроль возьмут коммерсантов, пытающихся нажиться на продаже цитрусовых

Лимон - не только вкусный и полезный фрукт (хотя ботаники до сих пор не могут определиться, к чему отнести эти цитрусовые - фруктам или ягодам - прим.ред.), но и ценный источник витаминов, особенно полезных при различных острых респираторных вирусных инфекциях.

Однако в последнее время цены на лимоны подскочили в несколько раз. Если еще неделю назад килограмм фруктов стоил 180-200 рублей, то сейчас цены скакнули до 600-800 рублей за кило. Такой резкий скачок заметили даже в городской администрации.

- Во время очередного рейда выяснилось, что за какие-то несколько дней лимоны подорожали в два с половиной раза, - подчеркнул в своем докладе на оперативном штабе Олег Тен, и.о. начальника городского управления торговли, питания и бытового обслуживания. - Информацию о сложившейся ситуации мы направили в УФАС для проведения проверки и принятия мер.

Для городских властей подорожание, не вызванное никакими объективными причинами, явный знак того, что некоторые торговцы решили подзаработать, пользуясь повышенным спросом на эти фрукты.

- Предпринимателям нужно объяснять на месте, прямо у прилавка, что спекулировать на сложившейся в городе ситуации с COVID-19, вызвавшей повышенный спрос на отдельные группы товаров и продуктов, вести себя на рынке подобным образом - непозволительно, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По словам градоначальника, одними словесными «проработками» обходиться не нужно. Как только проверяющие наткнутся на факт многократного повышения цены, необходимо сразу же подавать все документы в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру - пусть разбираются. Также глава Хабаровска поручил управлению торговли держать этот вопрос на постоянном контроле и продолжать мониторить цены.