Люди, попавшие в хабаровский обсерватор, жалуются на условия содержания

Напомним, что 12 апреля в Хабаровск рейсом авиакомпании «Аврора» доставили российских туристов, вывезенных из Сеула. Эпопея с возвращением соотечественников из-за границы тянулась больше недели. Сложности возникли из-за того, что были закрыты воздушные границы между Россией и Республикой Корея.

Дипломатам и чиновникам самого высокого ранга пришлось договариваться о вывозе россиян, остававшихся в чужой стране. Тем не менее уже в воскресенье авиалайнер с туристами приземлился в аэропорту краевого центра.

Ранее сообщалось, что часть туристов может быть отпущена под домашний карантин, но санитарные службы приняли решение всех прилетевших из эпидемически неблагополучной зоны поместить в обсерваторы. Там люди вынуждены будут жить не менее 12 дней - пока не пройдет инкубационный период. Все это время они будут сдавать тесты на COVID-19.

Сейчас в одном из обсерваторов, расположенном на окраине Хабаровска, под круглосуточным наблюдением врачей находятся 64 человека. Люди после возвращения на родину и так-то не сильно обрадовались заточению в четырех стенах, а тут, как выяснилось, еще и обсерватор подготовлен не должным образом.

- Находящиеся в карантине граждане жалуются на условия проживания в гостинице: там не везде работает сантехника, отсутствуют санитайзеры и чистящие средства, есть и иные бытовые проблемы. Все эти «болевые точки» нужно немедленно устранить: людям там жить 14 дней, и их они должны провести в нормальной обстановке и комфорте. Если вам нужна какая-то помощь с нашей стороны, то мы ее предоставим, - обратился Сергей Кравчук, мэр Хабаровска к директору компании Ивану Новикову.

Директор пообещал разобраться с проблемами и оперативно устранить недостатки. Также, по его словам, сейчас в обсерваторе находятся четыре ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и два подростка 12 и 15 лет. Как утверждают изолированные туристы, детям сложно переносить ограничение в передвижении. Иван Новиков попросил администрацию города выделить для детей игрушки, а для подростков книги, которые помогут им скоротать время в карантине.