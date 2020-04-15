2020-04-15T08:35:29+03:00
Коронавирус Covid-19

ЧС не будет: губернатор Хабаровского края объяснил, почему в регионе не вводят режим чрезвычайной ситуации

Есть федеральные правила, которые даже губернатор нарушить не может
Ксения ТУРТЫГИНА
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ЧС не будет: губернатор Хабаровского края объяснил почему в регионе не вводят режим чрезвычайной ситуацииЧС не будет: губернатор Хабаровского края объяснил почему в регионе не вводят режим чрезвычайной ситуацииФото: Правительство Хабаровского края
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Во вторник, 14 апреля, в Инстаграм-аккаунте губернатора Хабаровского края случился всплеск активности. Несколько сотен пользователей наперебой просили об одном: ввести в крае режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса COVID-19.

Однако, как объяснил на следующий день журналистам Сергей Иванович, в сложившейся обстановке он не уполномочен вводить режим ЧС.

- У нас в крае действует режим ЧС по наводнению, я его еще не отменял. Что касается ЧС по коронавирусу. Есть федеральные правила, которые гласят, что можно ввести режим ЧС, если есть такие опасные инфекции, как чума, холера, оспа и еще две болезни, - перечислил Сергей Фургал. - Либо можно ввести режим ЧС, если возникла неизвестная инфекция неясной этиологии, от которой умирают люди. Соответственно, вводится режим ЧС и определяется возбудитель. А возбудитель у нас сегодня определен. Да, у нас нет вакцины, да, у нас нет специфического лечения, но возбудитель известен, поэтому по федеральному законодательству режим ЧС губернатор объявить не может.

Для режима ЧС, объяснил Сергей Иванович, также нужно очень большое количество заболевших людей. В Хабаровском крае таковых, если смотреть в процентном соотношении, около 0,005 процента - это, слава богу, очень и очень далеко от эпидпорога.

- Мы ситуацию по коронавирусу держим под контролем. Я не скажу, что она благоприятная или хорошая. Она напряженная, но самое главное - контролируемая, - подчеркнул губернатор. - Мы понимаем, что и где происходит, выявляем очаги, их тут же купируем. Проводим весь комплекс мероприятий, чтобы люди могли спокойно жить и работать. Пользуясь случаем, хочу обратиться еще раз к жителям: ну потерпите чуть-чуть, посидите дома. Понятно, что все равно вы не сидите безвыходно: надо в магазин сходить, кто-то продолжает работать. Но не надо ходить семьями в магазины, не надо толпами собираться в одном месте. Это же ваше здоровье!

Сегодня, по словам губернатора, в сутки производится тысяча исследований на коронавирус нового типа. Нужна минимум неделя, чтобы получить массив данных по статистике, динамике заболеваемости, чтобы точно определить очаги заражения и их ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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