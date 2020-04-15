Шутки кончились: прокурор Хабаровского края настаивает на увеличении патрулей на улицах

По данным минздрава, в Хабаровском крае за эти сутки выявлено 23 новых случая заражения COVID-19. В итоге суммарное количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составило 77 человек. Из них 7 человек выздоровели, 2 умерли. Случаи заболевания зарегистрированы на пяти муниципальных территориях: в Хабаровске, Хабаровском районе, Советской Гавани, Ульчском районе и Бикинском районе.

Правительству края не до шуток - люди, устав сидеть на самоизоляции, массово выходят на улицы, гуляют в парках, молодежь собирается на детских площадках, пожилые отправляются по магазинам, причем большинство, выходя из дома, пренебрегает элементарными средствами защиты, и это несмотря на то, что количество зараженных COVID-19 растет, как на дрожжах.

В опасности сейчас уже даже не те, кто вернулся из-за рубежа, или контактировал с ними, но и обычные люди. Смертельную инфекцию можно подхватить, просто проехавшись в автобусе рядом с человеком, который может и не знать, что он является носителем вируса.

- В любом случае рост заболеваемости еще будет - пик мы еще не прошли, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - В лучшем случае пика мы можем достигнуть только 30 апреля. Надо понимать, что чем больше мы будем делать анализов, тем больше мы будем выявлять.

Сейчас главная задача власти заставить людей находиться дома - убеждения, как видно из статистики, не сработали. Теперь очередь силовиков. Прокуратура края настаивает на том, чтобы количество нарядов на улицах существенно увеличилось. К патрулированию подключились не только полицейские, но и росгвардейцы, военные и даже казаки.

- На своем участке каждый должен отвечать за выполнение задачи, - подчеркивает Николай Рябов, главный прокурор Хабаровского края. - Вместе мы сработаем гораздо эффективнее. Очень важно, чтобы все те, кто задействован, это и казаки, и военные, и полиция, и Росгвардия понимали, для чего они выходят на улицы. Наряды нужно инструктировать, до них нужно доводить: людей, которые праздно шатаются, не должно быть на улицах, их надо оттуда убрать.

Кстати, штрафуют «гулящих» хабаровчан теперь по-новому. Суммы существенно увеличились. По данным краевого управления внутренних дел, в регионе уже составлено 110 протоколов за нарушение карантина и режима самоизоляции.

- Решение суда есть уже по четырем протоколам, - рассказывает Дмитрий Ильичев, начальник УМВД России по Хабаровскому краю. - Нарушителям выписали три штрафа по 15 тысяч рублей и одному индивидуальному предпринимателю, продолжавшему работать в нарушение указа президента, - 25 тысяч рублей.

В полиции заявляют, что количество нарядов на улицах городов и сел края будут увеличивать, в частности к патрулированию будут привлекать и студентов Юридического института. По словам Дмитрия Ильичева, в ближайшее время плотность нарядов вырастет в разы. Также всем работающим на улицах патрулям будет дано указание активнее привлекать людей к административной ответственности.