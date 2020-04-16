2020-04-16T04:21:38+03:00
Общество

Еще одна многодетная семья из ЕАО получила помощь от энтузиастов

Жительница поселка Семисточный одна воспитывает троих детей и оказалась в трудном материальном положении, о чем узнали активисты общественного объединения «Добрые дела» и оказали целевую поддержку
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Продукты собрали неравнодушные активистыПродукты собрали неравнодушные активистыФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В марте в ЕАО ввели ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, и сотни семей оказались в бедственном положении. Общественным активистам стали поступать тревожные сообщения из населенных пунктов ЕАО - малообеспеченные граждане жаловались на голод и просили привезти продукты.

Волонтеры прибыли в Семисточный Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Волонтеры прибыли в СемисточныйФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Сегодня из областного центра участники общественного объединения «Добрые дела» отправились в Облученский район ЕАО. По словам биробиджанской активистки Аллы Мосуновой, к ним обратилась девушка, которая рассказала про многодетную семью в поселке Семисточный, которая испытывает острую нехватку продуктов.

- В этой семье один из детей имеет инвалидность. Мы кинули клич среди наших активистов - собрали продукты, памперсы, мыло, чистящие и моющие средства. Также одна из наших сподвижниц выпекла праздничные куличи для детишек - передала нам. Я арендовала автомобиль на четыре часа, заправила его топливом и поехала вместе со своей коллегой Александрой по указанному адресу. Если кто-то оказался в такой ситуации, отворачиваться и проходить мимо нельзя, - рассказала Алла Мосунова.

Вместе с энергичными биробиджанками, которые, словами поэта, «коня на скаку остановят, в горящую избу войдут», в поездку отправился корреспондент «КП» - Хабаровск». Примерно через час «экспедиция добра» достигла одного из домов в поселке Семисточный, который входит в состав Бирского сельского поселения. Гостей встречала Татьяна - мать троих детей.

- Год назад я осталась без мужа, он умер. Воспитываю троих детей. Старшему сыну - 17, он учится в Биробиджане, дочке - шесть лет, младшему сыну - пять лет, у него синдром Дауна. Живем на пенсию по инвалидности, других доходов у нас нет. Как начался карантин, детский сад закрылся, и оба младших ребенка круглые сутки дома. И старший сын сейчас здесь. Расходы на питание резко увеличились, запасы продуктов стали таять на глазах, - пожаловалась Татьяна.

Гуманитарный груз передали семье Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Гуманитарный груз передали семьеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

ПОМОЖЕМ, ЧЕМ СМОЖЕМ

Несколько дней назад она обратилась за помощью в местную администрацию и нуждающейся семье оказали поддержку - привезли продукты. А сегодня весомо помогли и активистки из группы «Добрые дела».

- Спасибо вам огромное. Вот только некоторые односельчане стали укорять меня за то, что я попросила о помощи. Я была шокирована, что земляки меня начали осуждать за то, что я рассказала о своих трудностях, - рассказала Татьяна.

По словам Аллы Мосуновой, кто-то разместил в WhatsАpp-группе поселка Биры призыв о помощи для семьи Татьяны с указанием ее номера телефона. Затем это объявление «перекочевало» в другую аналогичную группу поселка Семисточный. И пошло-поехало, каких только нелестных отзывов не оставляли пользователи групп, комментируя ситуацию!

- По моим сведениям, этот пост разместила сотрудница администрации Бирского сельского поселения - без согласования с Татьяной. Говорят, что аналогичное объявление вывесили даже на дверях магазина в поселке Бира, а затем его сняли. Зачем это было сделано - непонятно. Ведь целевую поддержку можно было оказать без афиширования. А так получился эффект позорного столба, к которому пригвоздили несчастную женщину, подвергнув ее публичному осуждению. Нельзя так помогать людям, особенно в наш жестокий век, - поделилась своими впечатлениями Алла Мосунова.

Как сообщил глава Бирского сельского поселения Александр Таричко, в местную администрацию за помощью действительно обращалась многодетная семья из поселка Семисточный. Продукты, памперсы и другое необходимое для этой «ячейки общества» собрали благодаря неравнодушным людям.

- Если обратится кто-либо еще - целевая поддержка будет оказана, но каждая проблемная ситуация будет изучаться специалистами. Везде сейчас трудно, а ресурсов не всегда хватает, - сообщил Александр Таричко.

Помощь многодетным в ЕАО.Виктор ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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