Четверо прибывших из Сеула хабаровчан госпитализированы с признаками ОРВИ

Борт авиакомпании «Аврора» 12 апреля доставил на родину 95 россиян, 11 человек их которых, жители Хабаровского края. По распоряжению санитарных служб, люди, более недели ожидавшие вылета в Россию, был помещены в обсерватор на карантин.

- Вчера вечером, четверо хабаровчан из числа прибывших туристов находящихся на карантине из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией были госпитализированы с признаками ОРВИ в инфекционный госпиталь, развернутый на базе городской больницы №10, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. – Состояние их удовлетворительное.

Как отмечают в правительстве Хабаровского края по прибытию все пассажиры были здоровы, состояние их не вызывало опасений у медиков. Однако, сегодня подозрения на простудные заболевания выявили еще у трех пассажиров сеульского рейса. Вопрос об их госпитализации решается.

Напомним, по состоянию на вечер 15 апреля 2020 года число зараженных COVID-19 составило 77 человек. В Хабаровске и Хабаровском районе 35 человек, в Ульчском районе 34 человека, в Советско-Гаванском районе 7 человек, в Бикинском районе 1 человек. Также по состоянию на 15 апреля 2020 года в Хабаровском инфекционном госпитале 70 пациентов с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 8, выписано 5) и 30 с ОРВИ (за сутки поступило 4 пациента).