2020-04-17T09:06:45+03:00
Это - Хабаровск!

Опять пятница

Прямой эфир 17 апреля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН
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Опять пятницаОпять пятницаФото: Сергей ПЯТКОВ
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В пятницу чаще всего хочется выпить. В понедельник чаще всего хочется пятницу. Но в любой день недели хочется слушать радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

С 2016 года действует программа «Дальневосточный гектар», а с 2017 взять землю может любой россиянин, независимо от региона проживания. Многие не представляют, что можно сделать с голым участком, но на сегодняшний день заключено уже 10 000 договоров. И это доказывает, что программа движется в правильном направлении. Этим утром мы поговорили с человеком, который уже давно и активно осваивает свой гектар, с хабаровским фермером Михаилом Утробиным о том, как продолжается работа в условиях пандемии.

Михаил Утробин, фермер, владелец Дальневосточного гектара Фото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Утробин, фермер, владелец Дальневосточного гектараФото: Сергей ПЯТКОВ

Из-за коронавируса бизнес несет убытки. И работники в этой ситуации оказались совершенно незащищенными. Вступился за них премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сказав, что «увольнение должно быть крайней мерой». Как выглядит рынок труда в крае и что делать тем, кто отправлен в отпуск без содержания, рассказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Инна Малинина.

Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Западные христиане в воскресенье отмечают Пасху, но в этом году из-за эпидемии COVID-19 празднование рискует пройти не так, как обычно. Некоторые проповедники приглашают прийти в церковь, некоторые предлагают провести виртуальные мероприятия. В каком режиме работают храмы и как планируется провести праздничную службу в нашем крае, поведал клирик Хабаровской епархии, иерей Георгий Ибрагимов.

Георгий Ибрагимов, иерей, клирик Хабаровской епархии Фото: Сергей ПЯТКОВ

Георгий Ибрагимов, иерей, клирик Хабаровской епархииФото: Сергей ПЯТКОВ

Будьте дома вместе с 88, 3 FM.

Это Хабаровск от 17_04_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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