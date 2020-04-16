Авиаторы МЧС залили водой остров Большой Уссурийский: хабаровские спасатели готовятся к тушению пожаров при помощи вертолетов

Пилоты Хабаровского авиаотряда уже тренировались применять водосливные устройства в тушении пожаров - летали и днем, и ночью, отрабатывали точный заход на цель при сильном ветре. Вот только забор и сброс воды приходилось имитировать, основной источник «огнегасящей жидкости» - Амур и его акватория - был покрыт льдом.

Авиаторы МЧС залили водой остров Большой Уссурийский: хабаровские спасатели готовятся к тушению пожаров при помощи вертолетовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас лед потихоньку сходит, освобождая чистую воду, и пилоты приступили к тренировкам, уже максимально приближенным к «боевым» условиям. Тем более что в Хабаровском крае начался пожароопасный период - очагов огня с каждым днем все больше, и авиация МЧС будет совсем не лишней в борьбе с бедствием, ежегодно уничтожающем сотни гектаров леса.

В этот раз тренировки проходили на острове Большой Уссурийский. МЧС использовало вертолеты Ми-8 и Ми-26, оборудованные специальным водосливным устройством - емкостью из непромокаемого материала с дистанционно управляемым клапаном - позволяющим набрать до трех тон жидкости и в течение нескольких секунд обрушить ее на огонь.

Авиаторы МЧС залили водой остров Большой Уссурийский: хабаровские спасатели готовятся к тушению пожаров при помощи вертолетовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По форме учения достаточно просты: на острове специальная бригада разводит небольшой костер, имитирующий лесной пожар, авиаторам, лавируя между льдинами, надо набрать воду в реке и сбросить ее на точку.

- Сейчас на Амуре еще идет ледоход. Поэтому выбрали протоки, которые успели освободиться от зимнего покрова. Сложность заключается в том, что на поверхности воды есть отдельные льдины, а также имеется достаточно сильное течение. Необходимо действовать очень осторожно, чтобы не повредить водосливное устройство. Причем вертолет выполняет забор воды, зависая над поверхностью водоема, - рассказал Сергей Березин, командир воздушного судна, инструктор Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. - Пожароопасный сезон уже начался. И нам тоже надо быть в готовности к выполнению задач по предназначению.

Авиаторы МЧС залили водой остров Большой Уссурийский: хабаровские спасатели готовятся к тушению пожаров при помощи вертолетовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кстати, летный состав Хабаровского авиационно-спасательного центра обеспечивает прикрытие территории всего Дальневосточного региона. Экипажи ежегодно принимают участие в ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов как в Хабаровском крае, так и Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), в Забайкалье, а также в других регионах федерального округа.