Жалобная книга Хабаровского края: выпуск от 7 апреля 2020 года

Ее постоянный ведущий - председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае Игорь Глухов, а также гость - юрист реготделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае Евгений Токарев обсудили тему тотальной самоизоляции, введенной в Хабаровском крае 1 апреля, а также законность наложения штрафов на нарушителей режима.

- В последнее время очень много идет разговоров о том, что скоро, возможно, в Хабаровске введут тотальную самоизоляцию. Мы знаем, что 7 апреля в Приморском крае это уже ввели. То есть выход в город - только по пропускам, которые передаются гражданам по СМС-сообщениям. А 1 апреля региональный парламент принял вопрос о том, что если мы нарушаем так называемый режим повышенной готовности, мы платим штрафы от одной до тридцати тысяч рублей. Отсюда возникает вопрос: насколько это вообще законно? - отметил в своем вступительном слове координатор программы «ЖКХ» Эдуард Грищук.

- На территории Хабаровского края действительно был введен режим повышенной готовности. Все об этом прекрасно знают, и федеральные власти нас проинформировали, а также внесли в кодекс об административных правонарушениях в статью 20.6.1 изменение, которое предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.Там предусматриваются штрафы для граждан в размере от 1 тысячи рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Вторая часть включает более жесткие наказания. Правила у нас продиктованы и установлены в данном случае в соответствии с указом президента РФ: каждый субъект в стране имеет право устанавливать правила на свое усмотрение. Правительство Хабаровского края установило такие правила поведения. Жесткого пропускного режима, как в Приморском крае, у нас нет, и, думаю, не будет, - ответил на вопрос Евгений Токарев.

Также юрист отметил, что основное направление, предусмотренное введением таких правил: власти хотят, чтобы соблюдался режим самоизоляции. И для тех, кто его не соблюдает, может быть предусмотрена эта ответственность. Однако у жителей региона остается возможность покупать продукты, доставлять их своим близким, а также ездить на дачу.

- Кроме того, режим у нас введен не для всех предприятий, - продолжил Токарев. - То есть ограничения существуют для определенных предприятий, которым необходимо закрыть свою деятельность, а некоторые могут продолжать работать. Поэтому, на мой взгляд, введенные у нас запретительные меры и штрафы носят лишь устрашающий и стимулирующий характеры. Чтобы люди как-то соблюдали правила самоизоляции.

- То есть вы считаете, что если пожилой человек, которому сейчас по закону, установленному правительством Хабаровского края, нельзя бывать на улице, выйдет из дома и отойдет дальше ближайшего магазина, его остановит полицейский патруль, выпишет протокол и будет требовать две тысячи рублей? - задал второй вопрос Эдуард Грищук.

- Нет, в законе все-таки есть исключения. Нет такого, что ты сидишь, как в Китае это было, за заваренной дверью и не можешь выйти. Мы можем выходить в магазин. Те, кто работают - ходят туда и обратно. Дачники могут ездить на свои участки, - продолжил ответ юриста Игорь Глухов.

- А вообще, насколько законно вводить режим повышенной готовности? - продолжил задавать вопросы координатор программы «ЖКХ».

- Это законно, ведь есть указ президента, и есть федеральный закон, где встречается такой режим. Это закон о защите населения на территориях с чрезвычайной ситуацией, - сказал юрист СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

- Вот именно. В законе идет речь о режиме ЧС, которого никто в России еще не ввел, - подчеркнул Эдуард Грищук.

- Нас пугают постоянно Италией. Но если мы сравним смертность в Италии этого года и прошлого - цифры будут примерно одинаковые, - отметил Глухов.

- Я сравнивал цифры смертности в Америке от коронавируса и от гриппа. Поверьте, от гриппа цифра гораздо больше за одинаковый промежуток времени, - добавил Грищук.

По мнению Игоря Глухова, отсюда есть вполне обоснованные вопросы: это лекарство в виде карантина не дает ли больше побочных эффектов, чем сама болезнь? Коронавирус, конечно, существует. Люди болеют, умирают, но большая их часть выздоравливает.

- Давайте обратимся к юридической стороне вопроса. Евгений, по-вашему, с юридической точки зрения - что такое режим нерабочих дней? - спросил координатор программы.

- Я бы назвал это не режимом нерабочих дней, а указом президента о нерабочих днях, который распространяется на определенные предприятия с запретом осуществления деятельности. Есть предприятия, на которые он не распространяется, и у них нет такого понятия, как нерабочие дни, - ответил юрист Евгений Токарев. - Между тем у юристов возникает ряд вопросов. К примеру, как определять эти дни, какая оплата будет? Есть у нас разъяснения министерства труда по этим вопросам. Оплата труда сохраняется на том же уровне, как и была. Я считаю, что это должен быть средний заработок, который работник получает. А парадокс состоит в том, что трудовой кодекс не раскрывает такого понятия, как «нерабочие дни». Хотя подобное словосочетание используется, правда, классифицируется как «порядок оплаты в выходные дни», «порядок оплаты в праздничные дни». Нерабочих дней нет. Минтруда определил, что заработная плата сохраняется, но на каком уровне - не уточнил.

Как платить зарплату людям, если предприятие не работает из-за объявленного режима нерабочих дней - такова тема второй части программы «Жалобная книга Хабаровского края».

- На мой взгляд - заработок людей должен оставаться на среднем уровне, - продолжил беседу Евгений Токарев. - Другое дело, когда в такой ситуации оказывается работодатель, к примеру, владелец предприятия общепита. Ведь его доход формируется из ежедневной выручки, которой вдруг резко не стало. В данном случае возникает вопрос: кто должен будет компенсировать простой, если брать деньги неоткуда? На мой взгляд - предпринимателю должны помочь власти. И та поддержка точечная, которая сейчас у нас предлагается, - это не совсем то, что нужно. Мне кажется, должна быть системность и поддержка в большем объеме.

Мы знаем, что в той же Америке каждая семья может получить определенную сумму. В Москве пенсионеры, которые остаются дома в эти нерабочие дни, доплату получают. В Хабаровском крае, к сожалению, подобного нет.

- С чего же тогда платить своим работникам предпринимателю? Мои знакомые - владельцы известного в Хабаровске ювелирного салона - всех отправили в отпуск без содержания, - привел пример Эдуард Грищук.

- Конечно, действующий закон говорит о том, что зарплата должна платиться. С другой стороны, мы видим, что поддержка со стороны государства явно недостаточна, и часть бизнеса просто объективно не сможет выполнить свои обязательства, - предположил Игорь Глухов.

Комментарий радиослушателя:

- При таком отношении жителей Хабаровска к этому мероприятию - успеха никакого не принесет. Люди как ходили, так и ходят везде. Надо принимать меры, которые были приняты в Китае.

- То есть радиослушатель считает, что всем нужно «заварить» двери. Но давайте не забывать, что их поддерживали - носили воду, продукты первой необходимости и так далее. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, в Хабаровске, если закроют подъезды, вам будут носить продукты и воду? - обратился к хабаровчанам координатор программы.

И продолжил, резюмировав, что человека без зарплаты оставлять нельзя. Но работодатели находят разные ходы и уловки. Их понять можно, но нужно понять и людей.

- Уволить человека в данном случае нельзя. Об этом руководство Минтруда публично высказывалось. Во всяком случае, это сейчас будет незаконно. Можно сократить численность работников, но об этом их нужно оповестить за два месяца и выплатить немалую компенсацию. Можно отправить в оплачиваемый отпуск. Поэтому вопрос - где взять деньги? - остается актуальным во всех случаях. Я полагаю, что органы власти должны подключиться к этому и решить: либо выплата, как дополнительная поддержка, будет выплачиваться каждому человеку, находящемуся в отпуске, либо оказывать поддержку субъекту бизнеса, который сейчас не осуществляет деятельность.

Звонок радиослушателя:

- Добрый вечер, Хабаровск. Меня зовут Александр. Я хочу высказать мнение по поводу того, откуда брать деньги предпринимателям. У нас небольшой семейный бизнес, и мы сейчас не работаем. Но, насколько я знаю, правительство сказало, что будут выдавать кредиты льготные для выплаты зарплаты сотрудникам. Правильно ли я это понял? И еще - все ли отрасли попадут под эти кредиты?

- Я как раз сегодня разговаривал с представителем одного из банков. Задавал ему подобный вопрос. На что он ответил - на данный момент таких «продуктов» у них еще нет. Самая низкая процентная ставка сейчас по кредитам - 8,5 %, - отметил Игорь Глухов.

После выпуска новостей диалог о мерах поддержки частному бизнесу в условиях самоизоляции и нерабочего режима продолжился.

Звонок радиослушателя:

- Здравствуйте. То, что власть поддержит бизнес, это полная утопия. Работодатель за каждого своего работника платит налоги - в пенсионную, в налоговую службы. Почему бы государству и нашей власти не помочь бизнесу оплатить заработную плату за этот вынужденный простой? Хотя бы на работников, за которых он платит налоги?

- Радиослушательница задала вполне резонный вопрос. В хорошие времена бизнес отдает что-то государству. А в тяжелые времена государство должно отдавать что-то, пусть не в полном объеме, бизнесу, - прокомментировал Игорь Глухов.

- Более того, все граждане платят налоги. Наши 13% мы отдаем государству, причем в хорошие и в плохие времена одинаково. Никто же с нашей зарплаты не снимает сейчас, к примеру, вместо 13% - 1%, - продолжил Эдуард Грищук.

- Да, и то, что касается мер поддержки малого бизнеса. Пока об этом много говорят, но конкретных документов, принятых решений, пока, к сожалению, нет.

Вопрос от радиослушателя:

- Что делать пенсионерам, если ближайший продуктовый магазин дорогой, а до бюджетного нужно идти пару кварталов? Чем обуславливается разница штрафов между 1 тысячей и 30 тысячами? Как и где нужно идти по улице, чтобы оштрафовали на 30 тысяч?

- В данном случае будет иметь значение цель вашего присутствия на улице. То есть если вы идете в магазин, в таком случае состава правонарушения не будет в ваших действиях. Так же и если вы покупаете продукты своим близким и друзьям.

Вопрос радиослушателя по телефону:

- Добрый вечер. Я хотел бы добавить, что государство идет навстречу бизнесу. Хочет уменьшить социальные налоги с 30% до 15%. Но только на заработную плату от 100 тысяч в месяц.

- Действительно, федеральная мера поддержки в виде отсрочки по уплате налогов существует. Но с моей точки зрения, эта отсрочка не затрагивает самый серьезный и тяжелый налог на добавленную стоимость, который душит производство. Что касается региональных мер - я на днях звонил на горячую линию по поддержке малого бизнеса. В ходе разговора выяснилось, что дополнительных краевых мер, к сожалению, пока нет, - сказал Игорь Глухов.

- Государство у нас любит собирать с граждан деньги - налоги с предпринимателей, с физических лиц, собирать штрафы. Даже в такое непростое время придумало штрафовать народ. Но не говорит: «Мы в обязательном порядке будем бесплатно носить вам пакеты с продуктами, если вы будете сидеть дома. Мы будем бесплатно приносить вам лекарства», - резюмировал координатор программы «ЖКХ» Эдуард Грищук.

Подводя итог разговора, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Игорь Глухов отметил, что у бизнеса в этот нерабочий период остаются сложности с выплатой заработных плат своим сотрудникам. Даже обращаться в суд нет резона, потому что работает он в особом режиме и, скорее всего, будет рассматривать заявление после окончания режима. И что же остается делать - пока не совсем понятно.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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