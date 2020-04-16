Режим карантина в поселке Бира в ЕАО: что можно и что нельзя жителям закрытого поселения

Вечером 15 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн подписал постановление о введении ограничительных мер на территории поселка Бира Облученского района ЕАО, где у одного из жителей предварительно диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Начиная с вечера 15 апреля жителям Биры запрещено покидать населенный пункт, - прокомментировали ситуацию в правительстве ЕАО. - На въездах дежурят посты ГИБДД. Транспортное сообщение с поселком приостановлено. Исключение составляют машины экстренных служб, силовых структур, органов государственной и муниципальной власти.

Железное сообщение с поселком пока открыто, однако сотрудникам ДВЖД рекомендовано оповещать пассажиров о принятых властями ограничительных мерах.

Областному управлению здравоохранения поручено усилить медицинский кадровый состав теплоозерской районной больницы и обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и противочумными костюмами. На территории поселка Бира глава региона Ростислав Гольдштейн поручил провести дезинфекцию.

Жителям населенного пункта рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции.

МОЖНО И НУЖНО

Перемещение на территории поселка Бира, начиная с 15 апреля 2020 года и до последующих распоряжений, разрешено только спецтранспорту для вывоза мусора, ремонта дорог и ликвидации стихийных бедствий. Также въезд разрешен транспорту, доставляющему товары первой необходимости: продукты питания, лекарства, животных, топливо и иные грузы, входящие в перечень первой необходимости. Запрет на въезд также не распространяется на людей, имеющих постоянную прописку на территории Биры.

- Можно и нужно обращаться за экстренной медицинской помощью, ходить на работу и обратно, в ближайший продуктовый магазин, аптеку, за товарами первой необходимости, выгуливать домашних животных не далее чем в ста метрах от дома и выносить мусор, - подчеркивают в пресс-службе правительства области. - При посещении общественных мест необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Глава региона Ростислав Гольдштейн призвал жителей поселка Бира с пониманием отнестись к принимаемым ограничительным мерам.

- Наша главная задача - сохранить здоровье и жизнь людей, живущих на территории области. Поэтому прошу вас оставаться дома. От сознательности и дисциплины каждого из нас зависит, насколько быстро мы сможем победить опасное заболевание. Все меры, которые предпринимаются на данный момент, направлены на то, чтобы не допустить распространение коронавируса по территории Еврейской автономной области, - подчеркнул он.

Напомним, корреспондент «КП» - Хабаровск» побывал в Облученском районе буквально за несколько часов до его закрытия. Вместе с волонтерами он доставлял гуманитарную помощь одной из многодетных семей поселка Семисточный.

На территории ЕАО на 16 апреля 2020 года зафиксировано 9 случаев коронавирусной инфекции. Четверо пациентов выздоровели, пятеро находятся на лечении в областной инфекционной больнице.