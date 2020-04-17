2020-04-17T07:16:33+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Хабаровске: какого числа пройдёт и почему переносят

Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести торжества по графику, однако парад все же состоится
Екатерина СЕЛИВАНОВА
Поделиться:
Перенос Парада Победы 2020 в Хабаровске: какого числа пройдёт и почему переносятПеренос Парада Победы 2020 в Хабаровске: какого числа пройдёт и почему переносятФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Изменить размер текста:

Накануне на вопрос миллионов неравнодушных людей: «А состоится ли Парад Победы 2020?» ответил лично Владимир Путин. На Совете безопасности президент отметил, что до празднования остается меньше месяца, а ситуация с коронавирусом тем временем лучше не становится, поэтому, к сожалению, ни о каких массовых мероприятиях и речи быть не может.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Аналогичные распоряжения получили и регионы, в том числе, конечно, и Хабаровский край. И хотя подготовка к Параду Победы 2020 в Хабаровске ведется уже давно, военным придется отложить его проведение на более поздний срок - о точной дате пока решение не принято, однако редакция «КП»-Хабаровск» рискнет предположить, что ею станет 24 июня - день проведения первого Парада Победы в 1945 году. Разумеется, если сбудутся предположения вирусологов о том, что пик коронавирусной пандемии в Хабаровском крае пройдет в последних числах апреля.

В этом году по площади имени Ленина пройдут 147 единиц тяжелой боевой техники, 25 ретро-автомобилей и 38 пеших парадных расчетов Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В этом году по площади имени Ленина пройдут 147 единиц тяжелой боевой техники, 25 ретро-автомобилей и 38 пеших парадных расчетовФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Напомним, по планам администрации города Парад Победы 2020 в Хабаровске должен стать одним из самых зрелищных за все годы - предполагалось, что по площади имени Ленина колоннами пройдут 147 единиц тяжелой боевой техники, 25 ретро-автомобилей, 38 пеших парадных расчетов - итого почти четыре тысячи человек. Впервые в параде должны были принять участие батальоны 83-ей Гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск из Уссурийска и бойцы подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа.

Для гостей торжества готовили театрализованные реконструкции событий и героических эпизодов военных лет, оборудованные на автомобилях колонны. Также планировали прямо в небе над Хабаровском провести и воздушный парад в исполнении тридцати армейских самолетов и вертолетов. Должна была состояться и народная акция «Бессмертный полк», дату проведения которой также решили перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы в Хабаровске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Шалашкова: Правда о войне будет жить, пока по улицам городов всего мира будет идти Бессмертный полк
Екатерина Алексеевна всячески поддерживает военнослужащих Донецкой Народной Республики и мечтает увидеть мир в Донбассе
Новости 24
Инфекционный госпиталь в Анастасьевке Хабаровского края готов на 50 процентов
Крупная компания в Хабаровском крае вернула налоговой долг в 60 миллионов рублей
В Биробиджане привлекли к ответственности 18 гуляющих самоизолированных
Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили
Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске
Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 апреля 2020 года
В Хабаровске 20 граммов булочки стали проблемой для торговца
Дорожные работы развернулись на 12 улицах Хабаровска
Медики из Хабаровска прилетели в село Богородское из-за вспышки коронавируса
За распил чужого гаража осудят жителя Хабаровского края
В Биробиджане обновляют дорожную разметку
Очередь молодых семей на жилищные субсидии составили в Комсомольске
Военные сбросили бомбы на склады в Хабаровском крае во время учений
Обстановка в Хабаровском крае 17 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Последние новости по коронавирусу в Хабаровском крае: к вечеру 16 апреля 91 случай заражения
В Еврейскую автономию привезли партию бесплатных медицинских масок
На директора интерната для престарелых с ножом напал подопечный в Комсомольске
Самое большое на Дальнем Востоке граффити о войне нарисуют в Биробиджане
Природные пожары тушат недалеко от поселков в Хабаровском крае
Пассажира, прилетевшего из Москвы, привлекли к ответственности в Хабаровске
Первые беспроцентные кредиты на зарплату выдали в Хабаровском крае
Верующие в Хабаровске сами благословят свои пасхальные куличи
Газоны в Хабаровске засеяли свежей травой
Четыре пациента вылечились от коронавируса в ЕАО
В Индустриальном районе Хабаровска начали обработку парков от клещей