Перенос Парада Победы 2020 в Хабаровске: какого числа пройдёт и почему переносят

Накануне на вопрос миллионов неравнодушных людей: «А состоится ли Парад Победы 2020?» ответил лично Владимир Путин. На Совете безопасности президент отметил, что до празднования остается меньше месяца, а ситуация с коронавирусом тем временем лучше не становится, поэтому, к сожалению, ни о каких массовых мероприятиях и речи быть не может.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Аналогичные распоряжения получили и регионы, в том числе, конечно, и Хабаровский край. И хотя подготовка к Параду Победы 2020 в Хабаровске ведется уже давно, военным придется отложить его проведение на более поздний срок - о точной дате пока решение не принято, однако редакция «КП»-Хабаровск» рискнет предположить, что ею станет 24 июня - день проведения первого Парада Победы в 1945 году. Разумеется, если сбудутся предположения вирусологов о том, что пик коронавирусной пандемии в Хабаровском крае пройдет в последних числах апреля.

В этом году по площади имени Ленина пройдут 147 единиц тяжелой боевой техники, 25 ретро-автомобилей и 38 пеших парадных расчетовФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Напомним, по планам администрации города Парад Победы 2020 в Хабаровске должен стать одним из самых зрелищных за все годы - предполагалось, что по площади имени Ленина колоннами пройдут 147 единиц тяжелой боевой техники, 25 ретро-автомобилей, 38 пеших парадных расчетов - итого почти четыре тысячи человек. Впервые в параде должны были принять участие батальоны 83-ей Гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск из Уссурийска и бойцы подразделения радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа.

Для гостей торжества готовили театрализованные реконструкции событий и героических эпизодов военных лет, оборудованные на автомобилях колонны. Также планировали прямо в небе над Хабаровском провести и воздушный парад в исполнении тридцати армейских самолетов и вертолетов. Должна была состояться и народная акция «Бессмертный полк», дату проведения которой также решили перенести.