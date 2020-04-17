Перенос акции «Бессмертный полк 2020» в Хабаровске: какого числа пройдёт и почему переносят

Заболеваемость коронавирусом пока не пошла на спад ни в стране в целом, ни в отдельно взятом Хабаровском крае. Запрещены все массовые мероприятия, все граждане неблагополучных в отношении коварной болезни регионов должны соблюдать режим самоизоляции. В связи с этим уже известно, что Парад Победы 2020 в Хабаровске перенесут, не миновал этой участи и «Бессмертный полк» - накануне распоряжения о переносе даты шествия отдал Владимир Путин, который на Совете безопасности обратился к постоянным участникам акции.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - сказал он. - И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно, и, разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

В прошлом году по центру краевой столицы с транспарантами прошло более 50 тысяч хабаровчанФото: Элина ОГАНЕСЯН

Точную дату переноса мероприятия глава государства не назвал. Что касается Хабаровска, то, предположительно, «Бессмертный полк» могут провести в один день с Парадом Победы, о дате проведения которого также пока не было официальных заявлений. Редакция «КП» предполагает, что при условии прохождения пика заболеваемости коронавирусом в конце апреля - начале мая этой датой станет 24 июня - день проведения первого Парада Победы в 1945 году. Еще одна возможная дата - День окончания Второй мировой войны в сентябре.

Напомним, в прошлом году во время шествия «Бессмертного полка» по центру краевой столицы с транспарантами и портретами близких прошло более 50 тысяч хабаровчан. По дороге они исполняли песни военных лет и закончили свой путь на площади Славы, где состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Акция «Бессмертный полк» проходила и в других городах и районах краях, собрав под своей эгидой около 120 тысяч человек.