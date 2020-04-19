Онлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске: отправляемся в мир искусства

А на этой неделе, дамы и господа, нам предлагают отправиться в бездонный мир живописи и поэзии: вспомнить нетленную классику, открыть тайну гения Лермонтова и заглянуть в галаза демонам Врубеля.

ТЕАТРЫ НА СВЯЗИ!

Театр юного зрителя 24 апреля в 19:00 представляет онлайн-постановку «Малыш» по пьесе Марюса Ивашкявичюса, режиссер Константин Кучикин.

Эта пьеса современного литовского драматурга погружает нас в непростую историю русской и литовской семей в период 1920-1940-х годов. Обычно зрительские места в этом спектакле находятся на сценической площадке, что создает ощущение реального присутствия в атмосфере пьесы, но в этот раз зрители погрузятся в мир сцены с экранов компьютеров и мобильных устройств.

Показ пройдет на странице театра ВКонтакте https://vk.com/tuz_xa

Краевой театр драмы предлагает посмотреть запись эскиза спектакля «Шарманка» 16+, созданного петербургским режиссером Ильей Мощицким по пьесе Андрея Платонова, а также организовывает встречи в прямом эфире с актерами театра, в течение которых они вслух читают своим зрителям произведения нетленной классики. Из последнего - «Вредные советы» Григория Остера и «Хочу стать бабочкой» Татьяны Макаровой в исполнении актрисы Яны Дзюнковской, а также рассказы Аркадия Аверченко, которые прочла Анастасия Зарецкая. Анонсы предстоящих онлайн-встреч театр драмы публикует в своем Instagram - следите внимательно и не пропустите следующий эфир.

Инстаграм: https://www.instagram.com/habdrama/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC20dwa6B9KvRdJ3uoQVFSRA

Хабаровский краевой театр кукол предлагает досуг для самых маленьких - детское вечернее шоу. Шоу составлено из блоков, рассчитанных на аудиторию 0-3 года, 3-5 лет и 5-7 лет. Ведущие - куклы театра (заяц и лиса). Это проект о простых правилах гигиены, состоящий из коротких мастер-классов, способных занять ребенка и научить его бережному отношению к себе.

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCfyrMr7CRYI30Cnw7_ejNMA?view_as=subscriber

Также театр продолжает свой проект «Сказки под одеялом», в этот раз дети услышат поучительную и эмоциональную сказку «Бука и дракон».

ВКонтакте: https://vk.com/kukla_xa?w=wall-15289339_1665%2Fall

Стоит прислушаться к совету классика - не покидать комнату и скоротать день с любимой книгой у окнаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ИЗ ХАБАРОВСКА В ТРЕТЬЯКОВКУ

Третьяковская галерея представляет великолепный видеоэкскурс по произведениям Михаила Врубеля, который доступен на Youtube. В коллекции галереи хранятся картины «Демон сидящий» (1890) и «Демон поверженный» (1902), о которых и пойдет речь в новой серии «Истории одного шедевра». Смотрите ролик, чтобы узнать, какой путь от Лермонтова до Платона прошли врубелевские демоны, как в них отразились философские размышления художника о месте в мире, и как на его картинах сосуществуют модерн и элементы древнерусских мозаик.

Кроме того, вашему вниманию предлагается история одного шедевра: рассказ о том, как «ботаник» Шишкин добился 3D-образов в своих работах, как он пошел против правил построения академического пейзажа в своей самой узнаваемой работе и почему на картине «Утро в сосновом лесу» изначально стояло две подписи.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T9V2t2upWI8

https://www.youtube.com/watch?v=cvftSp0Dbnc

Дальневосточная государственная научная библиотека продолжает вести библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» и приглашает ребят на художественное чтение, которое теперь пройдет 22, 24, 27 и 29 апреля. На этот раз зрителей-слушателей ждет амурская сказка «Заяц и сорока», которую прочтет артист Хабаровского краевого музыкального театра Никита Туранов, и нанайская сказка «Самый сильный» из книги «Амурские сказки» в исполнении Татьяны Сашко.

Открытый онлайн-лекторий «Золотой фонд русской литературы», который состоится 24 и 28 апреля, подготовил для вас новый выпуск про Михаила Юрьевича Лермонтова, о котором расскажет главный библиотекарь ДВГНБ Татьяна Лазарева.

Также продолжаются виртуальные экскурсии «Книжные жемчужины Хабаровского края» (обзор книжных памятников Центра консервации документов и изучения книжных памятников). Новые даты проведения - 22, 24, 27 и 29 апреля.

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