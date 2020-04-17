«Прорывались силой, прыгали из окон» - губернатор о дебоше в хабаровском обсерваторе

ХОРОШО, ЧТО В ОБСЕРВАТОРЕ

Напомним, что в прошлое воскресенье в Хабаровск прибыл пассажирский борт из Южной Кореи который доставил около сотни туристов из Сеула. Около недели люди ждали пока в Москве выдадут разрешение на эвакуацию. В итоге все закончилось благополучно всех доставили в Хабаровск и поместили в обсерватор. Ранее ходили слухи что часть прибывших проживающих в Хабаровске могут отправить на карантин по месту жительства, но в правительстве края эту информацию опровергли.

Не так давно сообщалось что обитатели обсерватора организованного на базе одной из гостиниц жаловались мэру на не самые приемлемые условия содержания – в некоторых номерах не работала сантехника, не было средств дезинфекции, детям не хватало игрушек и книг. В мэрии постарались эту проблему оперативно решить. Как выяснилось в обсерватор прибывших поместили не зря.

- Кстати, то, что мы поселили в обсерватор всех без исключения прибывших из Южной Кореи – это очень правильное решение, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Поскольку уже 11 человек из них уже находятся в инфекционном госпитале.

ХОТИМ ДОМОЙ!

Как отметил губернатор некоторые прибывшие туристы, посещенные в изоляцию под наблюдение врачей, ведут себя неадекватно.

- Они требуют отпустить их домой, - возмущается губернатор. - Даже находясь в инфекционном госпитале с положительными пробами они решили, что здоровы и после употребления спиртных напитков устроили там настоящий дебош с выпрыгиванием в окна и с попытками силой уйти из лечебного учреждения. Представляете если бы эти коронавирусные люди ушли, чтобы началось в Хабаровске? Поэтому все, кто прибывает к нам из-за границы, не важно есть у него жилье в Хабаровске или нет, без разговоров будут помещаться на две недели в обсерватор.

Сейчас хулиганами помимо медиков будут заниматься еще и полицейские. Которым так же предстоит выяснить откуда в медицинском учреждении появилось спиртное.

НОВАЯ ПАРТИЯ ИЗ ТАЙЛАНДА

Это не последняя партия туристов, которая прибудет в Хабаровск из-за рубежа, после того как между странами были прекращены все перелеты. Новые умоляющие о помощи туристы отправились отдыхать в Тайланд уже точно зная, что обстановка в стране крайне напряженная и назад им вернуться будет достаточно сложно.

- В марте месяце люди поехали отдыхать в Тайланд, чем они это мотивировали я не знаю, но это наши граждане и сейчас они находятся в там и не могут выехать. И, к сожалению, сейчас ситуация складывается так что вывезти их можно только с разрешения МИДа. Все заграничные рейсы формируются сегодня только федеральным центром, - отметил Сергей Фургал.

Как сообщают в минтрансе края люди уже зарегистрировались на портале Госуслуги и сейчас эти записи проверяют в министерстве внутренних дел России. После проверки и подсчета свободных мест в обсерваторах станет ясно сколько из них можно будет привезти в Хабаровск. В случае позитивного решения федерального центра люди могут быть доставлены в Россию уже через сутки.

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