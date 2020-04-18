2020-04-18T04:39:21+03:00
Общество

В Хабаровской епархии рассказали о расписании пасхальных богослужений на Пасху в 2020 году

Во время богослужений 18 и 19 апреля прихожан в Хабаровском крае не станут изгонять из храмов, но при этом не созывают в церкви
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровской епархии рассказали о расписании пасхальных богослужений на Пасху в 2020 годуВ Хабаровской епархии рассказали о расписании пасхальных богослужений на Пасху в 2020 годуФото: Борис КОКУРИН
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АМУРСКИЙ РАЙОН

Приход прп. Серафима Саровского г. Амурска, г. Амурск, проспект Строителей, 27

18 апреля - 23.00 Полунощница.

28 апреля - 00.00- 04.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.

10.00 – 11.00 Пасхальный молебен. Освящение куличей.

Приход вмч. Георгия Победоносца, пос. Эльбан, 2-й микрорайон, 24

18 апреля 15:00 вечернее богослужение

19 апреля 07:30 Пасхальная утреня и Литургия.

Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы», пос. Литовко, ул. Вокзальная, 16

18 апреля

22:00 – 23:00 Исповедь

23:30 Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 Пасхальная Утреня и Литургия

После окончания ночной службы освящение куличей до 05:00

ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН

Храм великомученика Георгия Победоносца, с. Сосновка, ул. Автобусная, в/ч 6767

20.00 18.04 - 4.00 19.04

Храм благоверного князя Дмитрия Донского, пос. Корфовский, пер. Храмовый, 1

18.04 16.00-19.00

19.04 - 09.00 ДО 15.00

Петропавловский женский монастырь, Хабаровский район, село Петропавловка, ул. Зеленая, 5

20.00 18.04 - 4.00 19.04

Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских с. Краснореченское, храм Екатерины Арской, с. Краснореченское, квартал Беловодье

19.04 10.00 - 14.00

Приход блаженной Ксении Петербургской, с. Некрасовка, ул. Ленина, 16

18 апреля 08:30 – литургия

20:00– исповедь

23:00 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия. до 04:00

После окончания ночной службы освящение куличей до 05.00

с 08:00 до 08:40 освящение куличей 9.00 – 10.00

Приход святителя Николая, с.Тополево, Ул. Центральная 2-Д

22.00 18.04 - 3.00 19.04

Великомученика Димитрия Солунского, Князе-Волконское, в/ч 51460

17.00 - 20.00 18.04

9.00 - 12.00 19.04

Приход Албазинской иконы Божией Матери, с. Мичуринское, ул. Центральная, 13

09.00-12.00 28.04

Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, с. Виноградовка,ул. Юбилейная, 7 А

23.00 18.04 - 2.00 19.04

ГОРОД ХАБАРОВСК

Спасо-Преображенский кафедральный собор, ул. Тургенева, 24

18 апреля (суббота) в 23:00 – Пасхальная Полунощница.

19 апреля (воскресенье)

00:00 час. Пасхальная Утреня. Крестный ход вокруг храма. Литургия.

Освящение куличей до примерно до 3:00 час.

19.04 в 9:00 - Праздничная литургия (поздняя).

10:30 -17:00 - освящение куличей.

Храм святителя Иннокентия Иркутского, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 76 Б

18 апреля 23:00 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00

Покрова Пресвятой Богородицы, г. Хабаровск, ул. Вологодская, 28 А

18 апреля

22:00 до 00:30 – исповедь

23:20 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и Литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00

9.00 – 11.00 — литургия

11:00 до 20:00 – освящение куличей.

Храм Матроны Московской, пос. Березовка, ориентир — квартал 70 лет Октября, 11

18 апреля исповедь 23:20, начало Пасхального Богослужения 19 апреля. – 00:00,

с 08:00 до 13:00 освящение куличей

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, г. Хабаровск, ул. Покуса, около Дома ветеранов

18 апреля 23:00 — Полунощница, Пасхальная Утреня, Литургия до 3:00

Христорождественский собор, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 65

18 апреля

23:20 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей.

с 06:00 до 15:00 освящение

9.00 – 11.00 — литургия

Храм святого блгв. князя Александра Невского, г. Хабаровск, ул. Ясная, 24 А

18 апреля 08:00 – литургия

до 15:00 освящение куличей

21:00 до 23:30 – исповедь

23:30 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – 03:00 Пасхальная Утреня и Литурги.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00

10.00 – 11.30 — литургия

17:00 – 19:00 – вечерняя служба

Храм святой преподобномученицы Елизаветы, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49 А

18 апреля

с 7.30 до 11.00 Божественная литургия

с 23.20 до 03.00 19 апреля

Пасхальная Утреня и литургия

19 апреля с 08.30 до 11.00

Пасхальная Божественная литургия

С 17.00 до 19.00 вечерняя служба

Храм святого преподобного Серафима Саровского, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 167

18 апреля

23:20 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей.

с 07:00 до 15:00 освящение

9.00 – 11.00 — Литургия

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница», г. Хабаровск, ул. Красноводская, 2

18 апреля 23: 00 – Исповедь, Полунощница. Пасхальная утреня до 3:00

19 апреля 9.00 - Литургия

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, г. Хабаровск, Соборная пл., 1 (Комсомольская площадь)

18 апреля 08:00 – 12:00 Литургия

23:30 – Пасхальная полунощница

19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.

После окончания ночной службы освящение куличей до 03:30

8.00 – 12.00 — Литургия

ИСТОЧНИК KP.RU

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