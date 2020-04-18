В Хабаровской епархии рассказали о расписании пасхальных богослужений на Пасху в 2020 году
АМУРСКИЙ РАЙОН
Приход прп. Серафима Саровского г. Амурска, г. Амурск, проспект Строителей, 27
18 апреля - 23.00 Полунощница.
28 апреля - 00.00- 04.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
10.00 – 11.00 Пасхальный молебен. Освящение куличей.
Приход вмч. Георгия Победоносца, пос. Эльбан, 2-й микрорайон, 24
18 апреля 15:00 вечернее богослужение
19 апреля 07:30 Пасхальная утреня и Литургия.
Приход в честь иконы Божией Матери «Похвала Пресвятой Богородицы», пос. Литовко, ул. Вокзальная, 16
18 апреля
22:00 – 23:00 Исповедь
23:30 Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 Пасхальная Утреня и Литургия
После окончания ночной службы освящение куличей до 05:00
ХАБАРОВСКИЙ РАЙОН
Храм великомученика Георгия Победоносца, с. Сосновка, ул. Автобусная, в/ч 6767
20.00 18.04 - 4.00 19.04
Храм благоверного князя Дмитрия Донского, пос. Корфовский, пер. Храмовый, 1
18.04 16.00-19.00
19.04 - 09.00 ДО 15.00
Петропавловский женский монастырь, Хабаровский район, село Петропавловка, ул. Зеленая, 5
20.00 18.04 - 4.00 19.04
Архиерейское подворье храма святых преподобных отцов Киево-Печерских с. Краснореченское, храм Екатерины Арской, с. Краснореченское, квартал Беловодье
19.04 10.00 - 14.00
Приход блаженной Ксении Петербургской, с. Некрасовка, ул. Ленина, 16
18 апреля 08:30 – литургия
20:00– исповедь
23:00 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия. до 04:00
После окончания ночной службы освящение куличей до 05.00
с 08:00 до 08:40 освящение куличей 9.00 – 10.00
Приход святителя Николая, с.Тополево, Ул. Центральная 2-Д
22.00 18.04 - 3.00 19.04
Великомученика Димитрия Солунского, Князе-Волконское, в/ч 51460
17.00 - 20.00 18.04
9.00 - 12.00 19.04
Приход Албазинской иконы Божией Матери, с. Мичуринское, ул. Центральная, 13
09.00-12.00 28.04
Приход святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, с. Виноградовка,ул. Юбилейная, 7 А
23.00 18.04 - 2.00 19.04
ГОРОД ХАБАРОВСК
Спасо-Преображенский кафедральный собор, ул. Тургенева, 24
18 апреля (суббота) в 23:00 – Пасхальная Полунощница.
19 апреля (воскресенье)
00:00 час. Пасхальная Утреня. Крестный ход вокруг храма. Литургия.
Освящение куличей до примерно до 3:00 час.
19.04 в 9:00 - Праздничная литургия (поздняя).
10:30 -17:00 - освящение куличей.
Храм святителя Иннокентия Иркутского, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 76 Б
18 апреля 23:00 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00
Покрова Пресвятой Богородицы, г. Хабаровск, ул. Вологодская, 28 А
18 апреля
22:00 до 00:30 – исповедь
23:20 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и Литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00
9.00 – 11.00 — литургия
11:00 до 20:00 – освящение куличей.
Храм Матроны Московской, пос. Березовка, ориентир — квартал 70 лет Октября, 11
18 апреля исповедь 23:20, начало Пасхального Богослужения 19 апреля. – 00:00,
с 08:00 до 13:00 освящение куличей
Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, г. Хабаровск, ул. Покуса, около Дома ветеранов
18 апреля 23:00 — Полунощница, Пасхальная Утреня, Литургия до 3:00
Христорождественский собор, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 65
18 апреля
23:20 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей.
с 06:00 до 15:00 освящение
9.00 – 11.00 — литургия
Храм святого блгв. князя Александра Невского, г. Хабаровск, ул. Ясная, 24 А
18 апреля 08:00 – литургия
до 15:00 освящение куличей
21:00 до 23:30 – исповедь
23:30 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – 03:00 Пасхальная Утреня и Литурги.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:00
10.00 – 11.30 — литургия
17:00 – 19:00 – вечерняя служба
Храм святой преподобномученицы Елизаветы, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49 А
18 апреля
с 7.30 до 11.00 Божественная литургия
с 23.20 до 03.00 19 апреля
Пасхальная Утреня и литургия
19 апреля с 08.30 до 11.00
Пасхальная Божественная литургия
С 17.00 до 19.00 вечерняя служба
Храм святого преподобного Серафима Саровского, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 167
18 апреля
23:20 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей.
с 07:00 до 15:00 освящение
9.00 – 11.00 — Литургия
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница», г. Хабаровск, ул. Красноводская, 2
18 апреля 23: 00 – Исповедь, Полунощница. Пасхальная утреня до 3:00
19 апреля 9.00 - Литургия
Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери, г. Хабаровск, Соборная пл., 1 (Комсомольская площадь)
18 апреля 08:00 – 12:00 Литургия
23:30 – Пасхальная полунощница
19 апреля 00:00 – Пасхальная Утреня и литургия.
После окончания ночной службы освящение куличей до 03:30
8.00 – 12.00 — Литургия
ИСТОЧНИК KP.RU