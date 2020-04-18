2020-04-18T16:03:59+03:00
Общество

Хабаровский край лидирует по числу заболевших Covid-19

По состоянию на вечер 18 апреля в регионе 147 человек с подтвержденным диагнозом
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Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф всего в Дальневосточном федеральном округе на вечер 18 апреля зафиксировано 551 заболевший коронавирусом, максимальный рост отмечается в Хабаровском крае - 147 человек, +38 за последние сутки.Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф всего в Дальневосточном федеральном округе на вечер 18 апреля зафиксировано 551 заболевший коронавирусом, максимальный рост отмечается в Хабаровском крае - 147 человек, +38 за последние сутки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф всего в Дальневосточном федеральном округе на вечер 18 апреля зафиксировано 551 заболевший коронавирусом, максимальный рост отмечается в Хабаровском крае - 147 человек, +38 за последние сутки. Среди впервые выявленных пациентов - четверо детей и трое подростков.

Темпы заболеваемости на порядок отличаются от ближайших соседей: в Амурской области на ту же дату выявлено 14 заболевших, в Еврейской автономии - 19 заболевших, республике Саха (Якутия) - 47 заболевших.

Тем временем, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в своем официальном аккаунте Instagram задает вопрос жителям края «Что бы вам еще запретить с 10 этажа?»

Как видно из социальных сетей региона, люди массово игнорируют призыв оставаться дома: гуляют на улицах и ходят по магазинам. Средний индекс самоизоляции в Хабаровске остается на максимально низком уровне - 1,9.

Напомним, президент России особенно подчеркнул, что ответственность за эпидемиологическую обстановку в регионах лежит на губернаторах. «Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера» - заявил он.

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