2020-04-19T02:24:34+03:00
Общество

Тепло в апреле сменит холод: в Хабаровский край придет циклон

Осадки и похолодание ожидаются на большей части региона
Александр ШТААЛЬ
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Тепло в апреле сменит холод: в Хабаровский край придет циклонТепло в апреле сменит холод: в Хабаровский край придет циклонФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае, казалось бы, зима полностью отступила, передав бразды правления цветущей и теплой весне, но не тут-то было, в регионе снова ожидается похолодание, дождь и снег, в том числе мокрый. Местами осадки будут очень сильными.

По прогнозам синоптиков, непогода охватит регион в период с 19 по 22 апреля. Дождь и мокрый снег ожидаются на большей части края, в северных районах прогнозируют мокрый снег и снег, местами сильный. Возможны усиления северо-восточного ветра по долинам рек и на побережье до 17-22 м/с, - рассказали в Дальневосточном УГМС. - С 21 апреля ожидается понижение дневных температур воздуха до -2, +5 градусов.

Из-за непогоды и обильных осадков на дорогах может появиться гололед. Автолюбителей убедительно просят учитывать это обстоятельство и по возможности отложить поездки. Жителей региона предупреждают о возможных нарушениях нарушения в движении авиатранспорта, междугороднего пассажирского транспорта в крае, большегрузной техники, а также об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий.

Из-за сильного ветра могут случиться аварии на линиях электрических сетей, связанные с перехлестом и обрывом проводов, сбои в работе объектов ЖКХ. Есть вероятность возникновений происшествий, связанных с неконтролируемым выходом населения на водные объекты и морскую акваторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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