Обломки легендарного штурмовика нашли под Хабаровском через 77 лет после жуткой катастрофы

В Хабаровском крае около села Калина почти случайно обнаружили обломки легендарного штурмовика Ил-2. Открытие сделали в конце марта во время попутной разведки места падения бомбардировщика СБ в 1943 году. Накануне, 17 апреля, стали известны новые подробности жуткой трагедии.

СНАЧАЛА ВОССТАНОВИЛИ ИМЕНА...

Для начала поисковики обратились к архивной базе катастроф боевых самолетов на Дальнем Востоке. Выяснили, что трагедия с Ил-2 случилась 22 декабря 1943 года во время учебно-тренировочных полетов во 2-й авиаэскадрилье 397-го штурмового авиаполка 83-й авиадивизии 10-й Воздушной армии. Штурмовик №1875648 был рассчитан на двух человек, мотор АМ-38Ф №241957. Среди членов экипажа были летчик - младший лейтенант Хрипун Николай Павлович и стрелок-радист Рубанов Виталий Васильевич.

Штурмовик Ил-2 разбился в одном километре северо-восточнее аэродрома «10 участок» ФОТО: ПСО «АвиаПоиск»

Напомним, ранее в этом же районе поисковики пытались найти разгадку одного из самых таинственных крушений самолетов отечественной авиации. Речь идет о МиГ-23М, который исчез 3 сентября 1987 года при производстве полетов днем в простых метеоусловиях на аэродроме «10 участок» около села Калинка. Тогда борт найти не удалось, а пилота признали пропавшим без вести. В этом статусе он был 33 года. Довести поиски до конца помешало ранее потепление. Полевые работы временно приостановили, потому что талые воды стали поступать в расширяемый котлован.

…ЗАТЕМ ПОДРОБНОСТИ КАТАСТРОФЫ

Штурмовик Ил-2 разбился в одном километре северо-восточнее аэродрома «10 участок» при обучении молодого летчика полетам в паре. Хронологию этого происшествия смогли восстановить пошагово.

- При производстве левого разворота на высоте 400 метров произошло столкновение самолета Ил-2, пилотируемого летчиком младшим лейтенантом Хрипуном с самолетом УИл-2, пилотируемым летчиком младшим лейтенантом Исаковым с инструктором - командиром АЭ, старшим лейтенантом Масаловым. После взлета летчик Хрипун пристроился к ведущему, имея при этом большую дистанцию и малый интервал. Видя, что сближается с самолетом ведущего, резко взял ручку на себя, в результате левой плоскостью своего самолета ударил правую плоскость ведущего. Потеряв скорость, штурмовик младшего лейтенанта Хрипуна перешел в отвесное пикирование и с углом 80 градусов ударился о землю, - рассказали в Приморской региональной молодежной общественной организации «Поисковое объединение «АвиаПоиск» со ссылкой на архивную базу.

Поисковики получили фото архивного документа Центрального архива Минобороны РФ ФОТО: ПСО «АвиаПоиск»

Накануне поисковики получили фото архивного документа Центрального архива Минобороны РФ, где изображено место падения самолета сразу после катастрофы. В то время, когда случилось происшествие, на место прибыла аварийная комиссия. Тогда же составили схему полета, на которой видны все эволюции во время выполнения задания, вплоть до столкновения с землей.

ПОСТСКРИПТУМ

Пока поисковики восстанавливают трагические события, другие пытаются заработать на фрагментах боевых машин. Яркий тому пример - попытки жителей сел под Хабаровском откопать обломки легендарного штурмовика, чтобы отвезти их в пункт приема металлолома. К слову, место падения самолета на заболоченной местности, обломки разбросаны в радиусе 50 метров. Чтобы извлечь фрагменты, люди задействовали в работе экскаватор, но поисковикам никто не захотел рассказать о находках. В планах неравнодушных искателей летом установить у воронки памятную доску.