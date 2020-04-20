В Биробиджане расширяется антисанитарная зона

ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

С сезонным потеплением и таянием снега в областном центре появились «подснежники» - несанкционированные свалки, образовавшиеся в прошлом году. К перезимовавшим скоплениям мусора этой весной добавились свежие аналоги. Так, например, мусором бытового и природного происхождения усеян обширный пустырь между улицами Дзержинского и Миллера. На территории общей площадью более трехсот квадратных метров валяются ветки, фрагменты мебели, тряпки, автопокрышки, пустые бутылки, целлофановые пакеты и другие отходы цивилизации. Это не только ухудшает санитарно-эпидемиологическую обстановку (рядом с помойкой находятся многоквартирные дома), но также снижает пожарную безопасность.

Чисто может быть там, где не мусорятФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- Я живу недалеко, часто здесь прохожу. Несколько раз видел, как на этой свалке играли подростки, кто-то пытался поджечь сухую траву и ветки. Сделал замечание - сорванцы спрятали спички. Но дежурить здесь постоянно ведь не будешь. Неровен час - заполыхает округа. Надо убрать весь скопившийся мусор, пока не случилось беды, - поделился своими наблюдениями биробиджанец Сергей.

Также немало несанкционированных свалок образовалось в районе улиц Советской, Осенней, Текстильной - возле гаражных массивов. Визуально - здесь скопилось сотни кубометров мусора, в том числе строительного, в частности мешков из-под цемента. По помойкам бегают бродячие собаки, не исключено и наличие крыс в окрестностях. О какой-либо безопасности для местных жителей здесь говорить не приходится...

Попадаются среди мусора и средства индивидуальной защитыФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

А НЕ НАДО МУСОРИТЬ!

- Раньше в городе проводились субботники, в том числе с участием общественных активистов. А сейчас из-за коронавируса все в самоизоляции. Но если не убирать свалки, заразы станет больше, и заболевших прибавится, - прокомментировал биробиджанский пенсионер Николай Степанович, проживающий в микрорайоне «Осенняя».

Как сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, все массовые мероприятия, в том числе субботники, в областном центре временно запрещены, когда запрет будет снят - неизвестно. Тем не менее работа по благоустройству города проводится. Коммунальное предприятие «Чистый город» навело порядок на улице Шолом-Алейхема, очистив от мусора придорожные полосы.

- Пустырь в районе улицы Пушкина, возле здания бывшей первой школы, должен очистить от мусора застройщик - ему выдано предписание. Что касается несанкционированных свалок возле гаражей, то такая проблема действительно существует. Будем работать с несознательными гражданами с помощью комитета по управлению муниципальным имуществом, - пояснила Дарья Ващенко.

Раньше проводились субботники. Из-за карантина их запретилиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Многие местные жители готовы включиться в созидательную работу, не дожидаясь окончания введенных ограничительных мер. Среди них биробиджанка Наталья Фокина - участница всероссийского экологического движения «Зеленые - 3000». Активистка обратила внимание на то, что среди уличного мусора немало использованных медицинских масок, перчаток и гигиенических салфеток. Это создает дополнительную угрозу для окружающих.

- Я хочу призвать биробиджанцев, чтобы они весь мусор доносили до контейнеров и баков, а не выбрасывали его где попало. Нужно уважать друг друга, - подчеркнула Наталья Фокина. - Я считаю, что даже в период самоизоляции можно организовать какие-то субботники, выдав участникам индивидуальные средства защиты. Иначе мы потом выйдем на улицу и ужаснемся увиденному...