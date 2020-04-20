Спасатели завершили дезинфекцию села Богородское в Хабаровском крае

Как сообщают в Амурском спасательном центре МЧС России, военнослужащие, входящие в состав специального подразделения, проводящего дезинфекцию села Богородское, завершили свои работы.

Спасатели завершили дезинфекцию села Богородское в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Обеззараживание населенного пункта проводилось специальными хлорсодержащими препаратами, в первую очередь обрабатывались социально значимые строения: школа, дом культуры, пункт временного размещения, аэропорт. Дезинфекции подверглись территория и объекты жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и администрации села.

- Группами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Амурского спасательного центра МЧС России в населенном пункте общим итогом обработано более 19 тысяч квадратных метров. В настоящее время работы завершены, - прокомментировал Виталий Дарчия заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели завершили дезинфекцию села Богородское в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что поселок оказался на особом положении после того, как там выявили множество людей, зараженных COVID-19. Власти приняли решение закрыть его из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Въезд и выезд из населенного пункта перекрыт, продукты доставляют специальными автолавками.

16 апреля в село выдвинулось специальное подразделение Амурского спасательного центра. Специалисты по борьбе с радиационной, химической и биологической опасностью расположились в палаточном лагере, разбитом в пяти километрах от села. Всего в дезинфекции населенного пункта приняли участие 22 человека, имеющие на вооружении 5 единиц специальной техники.

Спасатели завершили дезинфекцию села Богородское в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас, по данным регионального минздрава, в Хабаровском крае зарегистрировано 185 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки 38. На лечении находятся 164 человека с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровело 16 человек, 5 пациентов скончались.В частности за последние сутки умер 75-летний пациент с тяжелой сердечно-сосудистой патологией и подтвержденным инфицированием COVID-19.

Спасатели завершили дезинфекцию села Богородское в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В стационары края госпитализировано 44 пациента с подозрением на заболевание. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 7 тяжелобольных пациентов, 6 из них находятся на ИВЛ, в том числе 4 человека старше 70 лет. В изоляторах края 19 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением остаются около 700 человек, прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.