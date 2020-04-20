Аэродром «Калинка» под Хабаровском закроют для полетов

Толчком для принятия решения о закрытия аэродрома «Калинка» послужило крушение самолета-амфибии Л-142, произошедшее неподалеку. Как утверждают наблюдатели, самолет взлетел с аэродрома и шел невысоко, выполняя испытательный полет, затем он вдруг сорвался в штопор и буквально воткнулся в землю.

На борту находились четыре человека: Илья Карабут - предприниматель, спортсмен, владелец самолета, пилот. Михаил Охотников - эксперт сертификационного центра из Тюмени. Денис Яровой - летчик-испытатель из Комсомольска-на-Амуре и 35-летняя Оксана Ким.

К сожалению, как сообщают следователи, выжить никому не удалось. После столкновения воздушного судна с землей оно буквально развалилось на части и загорелось. Огонь ликвидировали пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия. Сейчас на месте крушения работают следователи и комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Предварительные причины авиакатастрофы, которые называют специалисты: это либо ошибка пилотирования, либо техническая неисправность, из-за которой воздушное судно потеряло управление и врезалось в землю.

Это не первая авария с самолетами, которая происходит на аэродроме «Калинка», на котором в основном базируются частные легкомоторные самолеты и воздушные суда краевой Федерации самолетного спорта. В прошлом году там погиб занимавший тогда пост вице-президента федерации Владимир Левшин, совершавший тренировочный полет с напарником.

- Какая-то у этого места статистика нехорошая, в прошлом году там случилось падение, два человека погибли, - отметил Анатолий Литвинчук, зампред правительства Хабаровского края на селекторном совещании с губернатором. - А потом, когда уже будут все лицензии получены, когда будут работать все службы, тогда откроем.

По словам регионального министра транспорта, собственно аэродромом «Калинку» назвать сейчас нельзя. По своему статусу это скорее посадочная площадка.

- Эта посадочная площадка, по моему мнению, не совсем законна, - подчеркнул Валерий Немытов, руководитель минтранса Хабаровского края.

По мнению губернатора, сейчас необходимо создать специальную комиссию, которая разберется со статусом аэродрома-посадочной площадки и вынесет решение - стоит ли ему работать дальше. Но скорее всего решение для авиаторов будет неутешительным.

- Сейчас на время проведения проверки надо закрыть все полеты, взлеты и посадки в «Калинке», - решил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - В прошлом году упал самолет, в этом году упал самолет - хватит. Все.

Полеты, по словам губернатора, будут закрыты, пока порядок в этом вопросе не будет окончательно наведен.