2020-04-21T08:42:10+03:00
Общество

Погода на месяц в Хабаровске: в мае 2020 года будет тепло и влажно

Точный прогноз погоды на месяц май в Хабаровске смотрите в материале «КП»
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода на месяц в Хабаровске: в мае 2020 года будет тепло и влажноПогода на месяц в Хабаровске: в мае 2020 года будет тепло и влажноФото: Ольга КИВА
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В Хабаровске погода в мае в 2020 году, пожалуй, будет больше пасмурной, чем солнечной. Стопроцентно ясных дней за весь месяц будет немного - всего пять или шесть, в остальное время переменная облачность или дожди.

ОСТАТКИ АПРЕЛЬСКИХ ТУЧ

Последняя неделя апреля благодаря внезапно нагрянувшему циклону обещает быть неприятной. Температура воздуха упала с комфортных +16 до +3, а ветер и снег с дождем добавили проблем автомобилистам. Неудивительно, что первая декада мая тоже будет не совсем благополучной - по прогнозам синоптиков, дожди продолжатся и, возможно, приобретут затяжной характер, поэтому запасайтесь зонтиками и резиновыми сапогами впрок. Температура, впрочем, будет постепенно повышаться - в начале декады в Хабаровске днем ожидаются 10-12 градусов тепла, ночью 7-8 градусов со знаком плюс, скорость ветра в этот период может усиливаться до восьми метров в секунду. Кстати говоря, для тех, кого волновал вопрос пассажирской навигации на Амуре, есть хорошие новости - речные трамвайчики запустят на рейсы 1 мая, но только в том случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Хабаровском крае не ухудшится.

Последняя неделя апреля благодаря внезапно нагрянувшему циклону обещает быть неприятной Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Последняя неделя апреля благодаря внезапно нагрянувшему циклону обещает быть неприятнойФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ЯСНЫЕ ДНИ

Вторая декада будет более благосклонной к жителям краевого центра - дожди поутихнут, небо большую часть времени будет с переменной облачностью либо ясное. Самое большое количество солнечных дней как раз выпадает на вторую декаду месяца. Дневная температура воздуха будет повышаться скачками - от +13 в начале декады до + 20 в ее конце. Ночью ожидается температура +10 +15 градусов, ветер умеренный - до пяти метров в секунду.

В третьей декаде погода снова испортится - вернутся дожди и тучи, однако температурный фон продолжит меняться в летнюю сторону. Днем в это время будет +19 +21, ночью +14 +16 градусов. Северозападный ветер может дуть со скоростью до шести метров в секунду, а средняя влажность воздуха приблизится к 80%.

Как видим, погода в Хабаровске на месяц май будет достаточно теплой и влажной, что хорошо для взращивания урожая на даче, однако плохо для паводковой обстановки на Амуре. Однако пока что опасные гидрологические явления в Хабаровске и окрестностях не прогнозируются, надеемся, что тенденция сохранится и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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