2020-04-21T09:49:06+03:00
Коронавирус Covid-19

К следующей неделе в Хабаровском крае подготовят около 200 врачей для работы с заболевшими коронавирусной инфекцией

Узкие специалисты будут заниматься реанимацией, лечением инфекционных болезней и многим другим
Борис КОКУРИН
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К следующей неделе в Хабаровском крае подготовят около 200 врачей для работы с заболевшими коронавирусной инфекциейК следующей неделе в Хабаровском крае подготовят около 200 врачей для работы с заболевшими коронавирусной инфекциейФото: Правительство Хабаровского края
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Как сообщают в региональном минздраве переобучение медиков идет с 10 апреля и уже на следующей неделе 202 специалиста смогут приступить к работе. Нехватка врачей-пульмонологов, инфекционистов, реаниматологов, и персонала способного оказать помощь при проведении мероприятий по искусственно вентиляции легких произошла из-за того, что в Хабаровском крае никогда не было такого количества пациентов, которым нужна была бы специализированная помощь.

- Ускоренное переобучение врачей – новый для нас опыт. Из 202 медиков после переподготовки у нас будет 112 инфекционистов, 21 пульмонолог, - рассказал Виталий Петрищев, заместитель начальника управления министерства здравоохранения Хабаровского края. - Отдельно готовим 196 медицинских сестер-анестезистов. Все специалисты отправятся работать в больницы, где у нас сейчас лечатся пациенты с COVID-19, -.

Переподготовить кадры не так просто, как может показаться - для переобучения годятся только те врачи, которые уже имеют каки-то базовые навыки для работы с пациентами инфицированным COVID-19. Например пульманологами смогут стать терапевты, кардиологи и врачи общей практики. Заниматься реанимацией смогут хирурги и эндоскописты. Но все они должны пройти обязательное переобучение в медуниверситете.

Всем прошедшим переподготовку и приступившим к работе медикам будет выплачиваться надбавка за работу с пациентами зараженным коронавирусом, - отмечают в ведомстве. Врачи, средние и младшие специалисты стационаров и скорой помощи получат их из федерального бюджета. Для всех других из краевой казны. К работе новые специалисты приступят уже 28 апреля.

По данным регионального минздрава, сегодня, в Хабаровском крае зарегистрировано 215 случаев заболевания COVID- 19, из них за последние сутки - 30. На лечении находятся 192 человека с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровело 18 человек, из них за последние сутки двое в Советской Гавани, 5 пациентов скончались. В стационары края госпитализировано 54 пациента с подозрением на заболевание.

Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 5 тяжелобольных пациентов, 4 из них находятся на ИВЛ, в том числе 2 человека старше 70 лет. В изоляторах края 25 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением около 700 человек прибывших из зарубежных поездок, из них 119 в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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