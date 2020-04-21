2020-04-22T02:14:48+03:00
Политика

Ставки вниз: в Хабаровском крае выдвинут законопроект о снижении налогов для бизнеса

Кроме того, почти в три раза - с 11 до 30 позиций - увеличат перечень отраслей, наиболее пострадавших от антикоронавирусных мер
Ксения ТУРТЫГИНА
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края прорабатывают меры поддержки бизнесаДепутаты Законодательной думы Хабаровского края прорабатывают меры поддержки бизнесаФото: Законодательная дума Хабаровского края
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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края прорабатывают меры поддержки бизнеса, оказавшегося в непростой ситуации из-за противоэпидемических мер. Сейчас выдвинут на обсуждение и уже отправлен на согласование в краевые профильные министерства законопроект о снижении налоговых ставок для наиболее пострадавших отраслей. Речь идет об упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса.

- Важно, что срок действия законопроекта установлен с 1 января 2020 года на весь налоговый период. Мы предлагаем снизить с шести до трех процентов ставку для предприятий, которые платят налоги по базе «доходы». С 15 до восьми процентов упадет ставка для тех, кто использует систему «доходы минус расходы», - объяснил Сергей Зюбр, вице-спикер Законодательной думы Хабаровского края. - Документ должен пройти оценку регулирующего воздействия, согласование в минфине, минэкономразвития и министерстве инвестразвития и предпринимательства. Ожидаем, что в начале мая законопроект будет рассмотрен депутатами на внеочередном заседании.

Кстати, перечень видов деятельности, на которые будет распространяться пониженная ставка по УСН, краевые депутаты предлагают расширить - с одиннадцати утвержденных федеральных правительством до тридцати. Конкретный список будет оглашен позднее, после прохождения всех согласовательных процедур.

В Хабаровском крае создана межведомственная рабочая группа по мониторингу экономической ситуации. В нее вошли профильные министерства, представители краевого парламента, деловых объединений, уполномоченный по правам предпринимателей в регионе, заместитель председателя Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края. В конце марта губернатор Хабаровского края утвердил план мероприятий по поддержке бизнеса, документ корректируется с учетом изменений в обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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