Жители Хабаровска массово ищут работу за деньги

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической и экономической обстановки рынок труда сокращается. К таким выводам пришли аналитики сайта FarPost.ru. Проанализировав свыше четырех тысяч вакансий, размещенных на сайте за последние четыре месяца 2020 года, они пришли к неутешительным выводам. Работодатели расстаются с сотрудниками и сокращают кадровый набор. В некоторых отраслях количество вакансий упало в два раза.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Общее количество вакансий сократилось в полтора раза, - отмечают в своем отчете аналитики сайта FarPost.ru. - А спрос упал всего на 26%. Причиной стал введенный в России в конце прошлого месяца режим самоизоляции в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее снижение наблюдается в сфере обслуживания. Туризм, гостиничный бизнес, общепит и индустрия развлечений потерпели существенные убытки. Суммарное число вакансий в этих областях упало на 57%. Возглавляют антирейтинг гостиничный бизнес и общепит. В этих сферах количество вакансий сократилось на 60%. В индустрии спорта и красоты эксперты отмечают падение на 45%. Замыкает тройку лидеров обычно успешная сфера продаж, здесь падение спроса на сотрудников составило 36%

- Сложившаяся ситуация вполне прогнозируемая, - комментирует экономический консалтер Светлана Филиппова. - Бизнес производства услуг составляет существенную часть экономики любого развитого государства. Однако эта отрасль также составляет существенный процент в группе риска. В период кризиса потребители в первую очередь сокращают расходы именно на услуги, спускаясь вниз по пирамиде Маслоу к обеспечению базовых потребностей. Нынешний кризис еще более усугубляется режимом самоизоляции, во время которого сфера услуг сократила свою деятельность на физическом уровне. В таких случаях для предпринимателей самым логичным действием будет оптимизация расходов, в том числе и с помощью сокращения штата.

Есть и хорошие новости. Даже в период кризиса сохранились отрасли, где предложение превышает спрос. Это такие сферы, как «Промышленность и производство» и «Транспорт и автосервисы». Почти в два раза вырос спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства и морского транспорта. Замыкает тройку лидеров раздел «Строительство и ремонт», демонстрирующий рост на 16%.

- Здесь сыграл свою роль фактор сезонности, - комментирует Светлана Филиппова. - Аграрии готовятся к посадкам, а транспортники к перевозкам, соответственно, спрос на сотрудников в этих сферах растет каждую весну. При этом не следует забывать, что такие организации формируют кадровый состав на сезон и далеко не всегда затрудняют себя формированием кадрового резерва. Производство - процесс непрерывный, в случае остановки предприятия его повторный запуск потребует существенных затрат материальных ресурсов. В таких условиях компенсационные выплаты сотрудникам - наименьшее зло.

ВАКАНСИЙ МЕНЬШЕ - ЖЕЛАЮЩИХ БОЛЬШЕ

- Рынок труда постепенно перетекает из рынка соискателей в рынок работодателей: вакансий стало меньше, а соискателей больше, - отмечает Татьяна Покидько, HR-директор по персоналу сайта FarPost.ru. - Вырос уровень конкуренции за рабочее место - если ранее на одно объявление приходилось по четыре посетителя раздела «Вакансии», то на данный момент уже пять. Аналитики ежедневно фиксируют 3200 активных соискателей на FarPost.ru в Хабаровском крае.

Активно ищут работу освобожденные от своих обязанностей представители сферы обслуживания - официанты, повара, администраторы, горничные. Оставшиеся без работы меняют профиль, пробуют себя в качестве курьеров, администраторов клиник и автомоек. Уровень откликов на последнюю категорию вырос на 80%. Спрос на вакансию курьера вырос на 45%.

Стабильно высоким остается количество откликов в сфере it-технологий. На 29% увеличилось количество откликов на должности контент-менеджера и оператора базы данных. Не отстает и сфера недвижимости, где соотношение между спросом и предложением увеличилось почти в полтора раза. Уверенно ощущает себя и рынок рабочих и разнорабочих, а также сотрудников на работы, не требующие квалификации. И, конечно, вполне понятно желание людей в период кризиса подзаработать дополнительно.

- В условиях кризиса главным критерием становится своевременная и регулярная оплата труда, - отмечает Светлана Филиппова. - Находясь в вынужденной изоляции, в некоторых случаях в отпусках за свой счет, люди ищут способ заработать. Для дальновидного предпринимателя это возможность максимально выгодно решить некоторые специфические задачи - подготовить документацию, разработать проект, заказать бизнес-план.

С мнением эксперта согласны и аналитики FarPost.ru. Они отмечают, что количество пользователей, ищущих именно подработку, увеличилось на 50%. Фиксируется рост поисковых запросов «подработка оплата сразу» и «ежедневная оплата».

Итак, если исходить из существующей экономической ситуации, падение рынка вакансий продолжится. Однако есть и положительные тенденции. Компании, перешедшие на режим удаленной работы, частично продолжат ведение своей деятельности в таком формате и после кризиса, что позволит существенно расширить географию работы. Трудовая конкуренция усилится не только в рамках региона, но и в рамках страны и даже мира: при массовой «удаленке» для работодателя будет важно не то, где фактически находится работник, а его уровень квалификации и требования к оплате труда.