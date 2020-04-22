Пой, душа, веселей

22 апреля «Комсомольская правда — Хабаровск» отметила целый год вещания. Дата важная, именинник солидный и гости под стать. Эфир у нас был особенный, поэтому и #культуранадом непростая. Театр — сильнейшее оружие, и на этот раз именно им мы решили поразить вирус и поднять настроение. В студии «комсомолки» артисты Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации Денис Желтоухов и народная артистка России Татьяна Маслакова исполнили песни о самом важном: «Весеннее танго», «Не верь разлукам, старина» и «Представь себе». «Душевные посиделки с друзьями» слушайте в нашем подкасте.

Артисты Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный артист Российской Федерации Денис Желтоухов и народная артистка России Татьяна МаслаковаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 22_04_2020.