Останки летчиков, разбившихся 82 года назад, предали земле в Комсомольске-на-Амуре. Церемония прошла 22 апреля на городском кладбище. В этот же день похоронили и жертв авиакатастрофы, случившейся в 1951 году на горе Маглой в Амурском районе.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В конце сентября 1938 года женский экипаж на самолете «Родина» выполнял авиаперелет «Москва - Дальний Восток». Тогда летчицы смогли установить рекорд дальности для пилотов-женщин. Однако в пути что-то пошло не так, и им пришлось сделать вынужденную посадку недалеко от Комсомольска-на-Амуре, в районе реки Амгунь.

Чтобы найти отважных женщин, снарядили поисковую операцию. Пилотов нашли. Время спустя, 3 октября, к месту вынужденной посадки вылетели два самолета - «Дуглас» и «ТБ-3». Они-то и столкнулись. На бортах на тот момент находились в общей сложности 20 человек. Среди них были летчики и десантники, в том числе Герой Советского Союза, командир одного из авиасоединений Александр Бряндинский и командующий ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армией Яков Сорокин.

В октябре 1951 года на горе Маглой разбился экипаж военно-транспортной авиации. Тогда пострадали пять человек.

ПОИСКИ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ

В жуткой катастрофе 1938 года выжили только четыре человека. Тогда же в октябре удалось вывезти с места трагедии 13 тел. Их кремировали, а урны с прахом доставили в Комсомольск. Сейчас они находятся в саркофаге памятника, посвященного жертвам страшной трагедии. Монумент открыли в 1993 году на улице Кирова.

- Одну часть останков участникам поисковой экспедиции удалось найти в 1969 году. Их захоронили близ села Дуки. Другую часть обнаружили летом 2018 года. В августе того же года их передали для захоронения в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Комсомольска, - рассказали в поисковом объединении «АвиаПоиск».

В течение двух лет власти не могли решить вопрос с захоронениемФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В течение двух лет власти не могли решить вопрос с захоронением. В 2019 году наконец-то создали межведомственную рабочую группу, задача которой была организовать погребение. Рассматривали разные варианты, но все же нашли удобный вариант. Останки собирались поместить в могилу, в которой в мае 1975 года уже захоронили часть останков экипажа военно-транспортной авиации, разбившегося на горе Маглой в октябре 1951 года.

Кроме того, муниципалитет выделил деньги на демонтаж старого, железного памятника, и изготовление нового, мраморного. Как только выдастся хорошая погода, памятник окончательно закрепят, а место захоронения благоустроят.

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