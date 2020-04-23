Хабаровский край получит дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом

Хабаровский край, несмотря на практически проваленную самоизоляцию (индекс самоизоляции на 11 утра составляет 2,2 - «очень много людей на улицах», а число заболевших с начала недели перевалило за вторую сотню, пятеро скончались) продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Федеральный центр решил поддержать дальневосточные регионы финансово.

Деньги будут выделяться по нескольким направлениям, у каждого из которых свое целевое направление. И надо сказать, они будут совсем не лишними. Из-за мер, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, выпадающие доходы бюджета края по предварительным подсчетам составят 0,7 - 1 миллиард рублей.

По данным министерства развития Дальнего Востока, подконтрольные ему территории получат порядка 4,2 миллиарда рублей. Причем средства каждому из них выделяются на основании расчетов, которые представляют сами субъекты федерации. То же самое касается поставок дополнительного медицинского оборудования и автомобилей скорой помощи. Всего на Дальний Восток поступит 257 аппаратов искусственной вентиляции легких и 114 «скорых».

- Субсидия для Хабаровского края составит 721,4 миллиона рублей. Из них 526,4 миллиона рублей предназначены на покупку средств индивидуальной защиты и обеспечение инфекционными койками, еще 195 миллионов рублей пойдут на стимулирующие выплаты медикам. За счет средств резервного фонда в регион направят 42 аппарата искусственной вентиляции легких, помимо этого ожидается поставка 16 автомобилей скорой помощи, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, что сейчас Хабаровский край занимает третье место среди дальневосточных регионов по распространению коронавирусной инфекции на количество населения. Впереди только Магаданская и Еврейская автономная области. На 22 апреля в регионе выявлено 29 новых случаев заболевания, вызываемого COVID-19. Новые случаи заболевания выявлены среди жителей города Хабаровска и Хабаровского района, Советской Гавани, села Богородское Ульчского района. Также первый случай заражения был зарегистрирован в районе имени Лазо.

По данным краевого минздрава, большинство заболевших находятся в возрасте от 18 до 65 лет, 10 человек старше 65 лет. Среди вновь выявленных пациентов более 60% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции. Всего в крае 272 пациента, 19 из них выздоровели и пять умерли.

В правительстве края призывают всех жителей по возможности соблюдать самоизоляцию и без необходимости не выходить на улицу. Если же без этого никак не обойтись, то в общественных местах необходимо пользоваться масками и другими средствами индивидуальной защиты.