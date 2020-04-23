«Дети не должны голодать»: биробиджанский предприниматель помогает нуждающимся, хотя помощь не помешала бы и ему самому

Из-за ограничительных мер, вызванных пришествием коронавируса, многие жители Еврейской автономной области стали испытывать трудности с питанием. В частности в сложной ситуации оказались многодетные семьи, не обремененные доходами. Об этих проблемах «КП» - Хабаровск» рассказывала в предыдущих публикациях.

СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ

Одна из таких публикаций стала сигналом к действию для 66-летнего биробиджанского предпринимателя Николая (свою фамилию он попросил не называть). Родился он в Комсомольске-на-Амуре, но всю сознательную жизнь провел в Биробиджане. Трудовой стаж Николая - более полувека, 30 последних лет земляк посвятил бизнесу. В настоящее время биробиджанец - владелец кафе, которое, как и другие заведения общепита, пострадало от самоизоляции, введенной этой весной. Клиентов нет, из 11 работников осталось трое. Несмотря на возникшие трудности, Николай не отмахнулся от чужой беды.

- «Комсомольскую правду» я выписываю всю жизнь, не пропускаю ни одного номера своей любимой газеты. Недавно я прочитал, как в Биробиджане помогли с продуктами многодетной семье. Гляжу, а это мой знакомый помог. Я решил тоже к хорошему делу подключиться, так как нельзя допускать, чтобы где-то голодали дети. Если у тебя есть возможность - помоги людям. Привез Гиви, с которым знаком давно, продуктов, чтобы он раздал всем нуждающимся, - рассказал 66-летний биробиджанский предприниматель Николай.

ЧЕМ МОЖЕМ

Как сообщил биробиджанский кузнец и блогер Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви), «дядя Коля» доставил в пригород Биробиджана, где расположена мастерская Гиви, несколько мешков с гречкой и рожками, а также ящики с консервами и подсолнечным маслом - для бесплатной раздачи нуждающимся.

- Мы с волонтером Машей все это расфасовали и развезли по многодетным семьям - в основном в областном центре. В ближайшее время планируем доставить гуманитарную помощь в Алексеевку, Пронькино и другие села Еврейской автономии. Там еще хуже ситуация с продуктами, чем в городе, многие семьи едва сводят концы с концами. Кто-то даже хочет где-нибудь сдать кровь, чтобы не умереть от голода, - рассказал Георгий Нацвлишвили.

По его словам, немало селян нуждается не только в продуктах, но также в обуви и одежде. Все заработанные средства, пенсии и пособия уходят на приобретение еды, а на "роскошь" денег не остается.

- Николай передал добротную одежду для взрослых, которую на днях мы отвезем в села ЕАО (с транспортом поможет один парень). Не остаются в стороне и другие неравнодушные люди, находя меня через Instagram и сарафанное радио. Я хочу призвать всех земляков: давайте поможем тем, кто реально в этом нуждается! А детишкам, кроме всего прочего, нужны сладости. Привозите - раздадим все до последней конфеты! - пообещал активист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за противовирусных мероприятий в Биробиджане на грани голода оказалась многодетная семья (После закрытия детского сада и школы трое детей Степановых находятся дома, и меры соцподдержки в виде бесплатного питания стали недоступны)

Многодетной семье в Биробиджане вместо помощи предложили сдать детей в приют (Многодетная мать обратилась за помощь к градоначальнику в Instagram - приехала межведомственная комиссия и шокировала просительницу "оптимальным вариантом" решения проблемы)

Чиновников в ЕАО накажут за предложение для матери «избавиться» от детей (Об этом заявил глава региона Ростислав Гольдштейн)

Еще одна многодетная семья из ЕАО получила помощь от энтузиастов (Жительница поселка Семисточный одна воспитывает троих детей и оказалась в трудном материальном положении, о чем узнали активисты общественного объединения «Добрые дела» и оказали целевую поддержку)

Не с пустыми руками: энтузиасты доставили продукты многодетным семьям Биробиджана (Пришествие коронавируса осложнило жизнь малообеспеченных биробиджанцев, которым поспешили на помощь местные активисты)

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.