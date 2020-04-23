«Жалобная книга Хабаровского края» в эфире радио «Комсомольская правда – Хабаровск»: выпуск второй

Представляем вашему вниманию второй выпуск «Жалобной книги». На этот раз, в гостях у постоянного ведущего программы – председателя Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае Игоря Глухова был председатель Совета общества защиты прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Денис Локанцев. Свои вопросы радиослушатели и читатели сайта hab.kp.ru задавали в комментариях к первому выпуску «Жалобной книги».

Речь шла о том, как нынешняя ситуация с пандемией нового типа коронавируса повлияла на авиаперевозки и на туризм, а также на малый и средний бизнес. Все путешествия разом отменились, а турагентства отказываются возвращать деньги за путёвки либо отдают лишь небольшую часть.

– На сегодняшний день чаще всего люди обращаются к нам с вопросами о возврате приобретённых ранее авиабилетов, либо туристических путёвок. Многие при этом покупают так называемые невозвратные билеты, а турагентства пытаются убедить клиентов, что их вернуть в случае отмены поездки не будет возможен, – начал разговор Денис Локанцев. – На самом деле, здесь имеет место быть подмена понятий. На самом деле билет считается невозвратным, если пассажир по своей инициативе отказывается от полёта. Если же отменяется сам рейс и самолёт нужного рейса не взлетает, о каком невозвратном билете может идти речь.

Если же говорить о путёвках, то о в России существует закон об основах туристической деятельности. В нём статьи 10 и 13 говорят, что если в стране предполагаемого вылета существует угроза жизни либо здоровью туриста, то последний имеет право отказаться от данного турпродукта без каких - либо удержаний и штрафных санкций. То есть туркомпания должна вернуть своему клиенту полную стоимость путёвки. Так как в данном случае имеет место форс мажор и правительственные акты о закрытии границ и запрете на перелёты.

– Гражданский кодекс тоже говорит о том, что при существенном изменении обстоятельств сторона имеет право отказаться от исполнения договора. В данном случае я считаю, происходят именно существенные изменения обстоятельств, -– продолжил гость программы «ЖКХ». – Ведь многие приобретали путёвки ещё в декабре прошлого года и раньше, когда о коронавирусе речи не шло. Однако местные турагентства, когда речь заходит о возврате денег, отсылают своих клиентов к туроператорам, то есть хозяевам турфирм, которые зачастую находятся в Москве.

– Какие действия нужно предпринимать несостоявшимся туристам? – поинтересовался Игорь Глухов.

–Ответственность в данном случае несёт именно оператор, правда, если его агент уже перечислил деньги за путёвку. Но ведь клиент об этом не всегда знает. Поэтому, в первую очередь, написать заявление с требованием вернуть средства следует и туроператору, и агентству. Из ответа можно будет понять, где же находятся ваши деньги, – резюмировал Локанцев.

- Да, с перелётами за границу России более или менее понятно, а если у человека из-за сложившейся ситуации срывается перелёт внутри страны, к примеру, в Москву? Ведь обстановка там в каждым днем все больше накаляется. Можно ли вернуть деньги за такой билет? – спросил у специалиста по защите прав потребителей Игорь Глухов.

– Здесь у туриста должны быть веские причины на отмену полёта. Если, к примеру, человек собирался посетить концерт в Москве, а он из-за введённых ограничений на посещение массовых мероприятий отменился, но рейс самолёта при этом не отменён, тогда, получается, пассажир отказался от полёта сам. Значит доказать причину отказа можно, если у несостоявшегося пассажира имеются билет на отменённый концерт.

– Напоминаю, мы говорим о ситуации в Хабаровском крае, связанной с коронавирусом, - продолжил Игорь Глухов. – Многие сейчас стали меньше ходить по магазинам, а альтернативой им являются покупки в онлайн режиме, то есть в интернете. Не секрет, возросшей популярностью на такого рода услуги пользуются и мошенники. К вам, Денис, я знаю, обращаются по такому поводу потребители. Расскажите об этих случаях.

- Действительно, в настоящее время очень много стало обращений граждан, связанных с покупками в интернет-магазинах. Мы все видим на страницах много рекламы, баннеров о том, что можно купить какую-либо дорогую вещь с просто бешеной скидкой, - отметил он. – Конечно, магазины часто проводят акции, распродажи, но у любой акции есть предел. Скидки, к примеру, в 90% ни на один товар быть не может. В таком случае цена будет ниже себестоимости товара.

Чаще всего, при заказе с поддельного сайта приходит какой-нибудь мусор, который вкладывают в посылку, чтобы придать ей вес, а не реальный товар. Но, зачастую посылку из интернет-магазина пересылают по почте наложенным платежом, и вскрыть её раньше оплаты нельзя. А в описании, приложенном к присланному, обычно пишут нейтрально: «электротовары», либо «личные вещи».

И к работникам почты, в случае отсутствия заказанного и оплаченного товара, претензию не предъявишь. Они участвуют только в пересылке. Писать претензию следует в организацию, где вы заказали товар. Но найти её, как правило, через пару месяцев не представляется возможным. Они уже могут существовать под другим именем и быть зарегистрированы по другому адресу.

РЕМАРКА ОТ РАДИОСЛУШАТЕЛЯ: КАК БОРОТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ.

– Расследовать мошенничество в интернете никто не будет, пока это кому-нибудь не станет нужно. – Я нашел свой метод борьбы с ними. Мы с друзьями заказываем на подобных сайтах товар. Нам подтверждают, что его отправили, а когда посылки приходят на почту, говорим, что ничего не заказывали и посылки не выкупаем. Причем, никакой меры воздействия на нас у этих товарищей нет. Но при этом я знаю точно, что эти гады хотя бы немного понесут убытки. Потому что обратную пересылку невостребованного товара оплачивают они.

– А уголовные меры воздействия есть на такого рода мошенников? – задал вопрос ведущий программы.

- Боюсь, что нет. Став жертвой мошенников, можно написать заявление в полицию, но, зачастую, сумма интернет-покупки бывает не настолько большая, чтобы покупатель решился на судебные тяжбы. Также привлечь мошенников не удастся по причине того, что посылка-то всё же пришла. По закону, в таком случае у потребителя возникает право требовать только замену товара, - ответил Денис Локанцев.

Остаётся только одно – быть бдительными, помнить – бесплатный сыр – только в мышеловке и покупать товар только у проверенных продавцов, которые существуют на рынке много лет и успели заслужить доверие.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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