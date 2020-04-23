Всех вахтовиков, приезжающих в Хабаровский край, поместят в обсерваторы и обследуют на коронавирус

Не секрет, что на севере Хабаровского края множество предприятий предпочитают использовать вахтовиков. Это в основном предприятия горнодобывающего комплекса, моряки, лесозаготовительные компании, рыболовецкие и золотодобывающие артели. Условия на «северах» жесткие, постоянной рабочей силы нет - вот и приходится завозить желающих заработать со всей страны.

В нынешних реалиях, когда во множестве регионов, особенно на западе страны, ситуация с распространением коронавирусной инфекции не самая стабильная, это может быть чревато вспышкой заболеваемости. Конечно, если работодатели вовремя не примут соответствующие меры. Именно их обсудили на очередном заседании оперативного штаба правительства Хабаровского края по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Только в мае мы ждем приезда 120-130 человек, из них примерно 40-50 человек - это жители других регионов, в том числе города Москва, - сообщает Изабелла Осипова, глава Тугуро-Чумиканского района. - Кто-то летит напрямую вертолетом из Амурской области, кто-то из Хабаровска. Медицинский осмотр последних будет проводиться в Хабаровске, заключены соответствующие договоры. Здесь они спецтранспортом будут доставляться на базу, где будут находиться изолированно, но возникает вопрос - кто будет брать пробы на десятый день?

По мнению губернатора Хабаровского края, ситуацию на самотек пускать нельзя, массовый рост заболеваемости в отдаленных районах, куда только вертолетом и можно долететь, может обернуться десятками смертей. Отсюда и самые жесткие меры по предупреждению эпидемии. Первое - необходимо обязать работодателей поместить всех вновь прибывших в обсерваторы на две недели. Проблем с выявлением «новичков» не будет - у каждого предпринимателя должны быть поименные списки всех заехавших вахтовиков. Второе - провести обследование на KOVID-19.

- Как только люди будут поселены в обсерватор, необходимо выйти на министерство здравоохранения либо краевой Роспотребнадзор с четкой цифрой - сколько людей сейчас там находятся, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Списки главам районов должны предоставить работодатели. Пофамильно - сколько человек, когда прибудут, где будут находиться. Дальше между работодателем и тем, кто будет брать анализ, должен быть заключен договор. Это платная услуга, потому что она коммерческая. Дальше либо туда выедут медицинские работники из Хабаровска и сделают забор проб, либо передадут материалы для забора медработникам районов, чтобы те потом отправили их в Хабаровск.

Губернатор предупредил, что теми предпринимателями, которые проигнорируют его требования и выпустят необследованных людей на работу, займется прокуратура, их предприятия сразу же будут закрыты, а затем на них будут заведены уголовные дела. И пусть нарушители не надеются отделаться штрафами.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае действует строгий масочный режим - в общественных местах необходимо пользоваться средствами защиты. В краевом минздраве отмечают, что сейчас в регионе зарегистрировано 272 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 28. На лечении находятся 246 человек с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровел 21 человек, из них за последние сутки двое в Хабаровске, пять пациентов скончались.

Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом шесть тяжелобольных пациентов, трое из них находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 562 человека, из них 122 в обсерваторах. В крае на коронавирус обследовано более 22 тысяч человек, из них за последние сутки более 1,5 тысячи человек.